Какие интересные авто из США можно купить в Беларуси 5 21.09.2019, 17:30

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Иллюстрационное фото

Можно найти даже редкие пикапы.

В этой подборке abw.by решил пройтись по свежим объявлениям о продаже американских машин. Причем не только по старым экземплярам, но и по свежепригнанным из США.

Начнем с редких пикапов. Dodge RAM продается в базе объявлений за 37.000 долларов.

Большой мощный пикап не самая типичная машина для Беларуси, но в США такие авто пользуются популярностью. А тут еще яркий красный цвет... Машина 2015 года выпуска с пробегом всего 82.000 км и 5,6-литровым двигателем. Продается в Минске на площадке одного из официальных дилеров. Указано, что категория "С" не нужна. Мотор 395 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 5,7 секунды. Это очень быстро для такой тяжелой рамной махины. А еще у него есть два цветных дисплея и полноценное спальное место под сиденьями задних пассажиров!

Вот вариант дешевле, причем более чем в 10 раз дешевле! Cadillac Seville IV 1996 года продается за 2999 долларов.

4,5-литровый мотор, коробка-"автомат", кожаный салон и большое для этого времени количество опций. Но главное - за небольшие деньги можно взять автомобиль с мотором V8. Судя по шильдику STS, мощность составляет аж 305 л.с.

Интересный и не примелькавшийся на наших дорогах кроссовер Chevrolet Equinox. Машина 2018 года выпуска продается в нашей базе за 21.490 долларов.

Очень много места в салоне, большой багажник и широкий список оснащения, от камер кругового обзора до адаптивного круиз-контроля. Но при этом мотор 1.5 мощностью 170 л.с.

Кабриолет Chrysler LeBaron - очень редкий экземпляр для Беларуси. Экземпляр 1989 года предлагается за 6000 долларов.

По фото заметно, что салон находится в хорошем состоянии и радует наличием "родной" аудиосистемы. Мотор 3-литровый, "автомат" - классика жанра.

Автомобильная Америка немыслима без маслкаров. В наших объявлениях недавно появился Dodge Challenger за 24.500 долларов. Автомобиль продается в Орше. Мотор 3,6-литровый, автоматическая коробка передач.

Машина 2010 года выпуска пригнана из США в этом же году. Указано, что пробег составляет всего 60.000 км и он "родной". Судя по всему, красные полосы на кузове не заводские, но смотрится автомобиль стильно.

Lincoln MKC - не путать с космической станцией. С космосом эту модель роднит разве что космический дизайн.

Автомобиль построен на платформе Ford Kuga второго поколения. В Пинск из Америки занесло один из таких экземпляров. Машина 2016 года выпуска продается за 24.900 долларов, пробег - 115.000 километров.

Журналисты решили завершить подборку одним из самых дорогих автомобилей из США - Lincoln Continental VIII 1977 года выпуска за 84.000 долларов.

В объявлении о продаже указано, что он единственный в Беларуси и России. "Это ограниченная серия дизайнерского дома Cartier. Редчайшая машина, всего сделано порядка 50 экземпляров Mark V в кузове кабриолет (а учитывая дизайнерское исполнение Cartier, возможно, что он такой единственный) . Коллекционный экземпляр. Отличное состояние, полный оригинал, все работает, пробег 17000 миль".