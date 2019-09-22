Лукашенко в Лиде: Надоело врать, я ухожу 18 22.09.2019, 9:01

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В городе прошел необычный перфоманс.

Активист Николай Саляник провел на встрече с лидером Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем в Лиде необычный перфоманс, сообщает пресс-служба БНК.

Активист установил телевизор «Горизонт», с экрана которого Лукашенко произнес фразу, ожидаемую практически каждым белорусом: «Я ухожу. Мне надоело вам врать».

«У Машерова были два телохранителя, у Лукашенко - три тысячи», - заявил Николай Саляник во время своего перфоманса в Лиде.