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Лукашенко в Лиде: Надоело врать, я ухожу

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  • 22.09.2019, 9:01
  • 11,247
Лукашенко в Лиде: Надоело врать, я ухожу

В городе прошел необычный перфоманс.

Активист Николай Саляник провел на встрече с лидером Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем в Лиде необычный перфоманс, сообщает пресс-служба БНК.

Активист установил телевизор «Горизонт», с экрана которого Лукашенко произнес фразу, ожидаемую практически каждым белорусом: «Я ухожу. Мне надоело вам врать».

«У Машерова были два телохранителя, у Лукашенко - три тысячи», - заявил Николай Саляник во время своего перфоманса в Лиде.


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