На границе Беларуси с ЕС стоят сотни грузовиков 22.09.2019, 18:44

Иллюстрационное фото

Больше всего фур в литовском направлении «Каменный Лог».

На границе Беларуси с Евросоюзом снова стоят очереди из сотен грузовиков. По информации Государственного пограничного комитета, по состоянию на 16:00 всего было около 900 машин, которые ждали на выезде из нашей страны.

Больше всего фур в литовском направлении: "Каменный Лог" — 180, "Привалка" — 160, "Бенякони" — 50, "Котловка" — более 40. Также на въезде в Беларусь в "Беняконях" стоят более 120 грузовиков.

Значительные очереди и в латвийском направлении: "Григоровщина" — более 110, "Урбаны" — более 130. Также фуры стоят на границе с Польшей: "Брузги" — 100, "Козловичи" — 80, "Берестовица" — 40. В обратном направлении стоят 150 фур в "Брузги", 120 в "Берестовице" и 20 в "Козловичах".

Подобная картина нередко наблюдается по выходным.