Пограничники в Поставах получили получили ожоги и переломы при ремонте служебного авто 2 22.09.2019, 19:55

Иллюстрационное фото

При сварке взорвалось топливо.

Двое военнослужащих комендатуры «Поставы» пострадали при пожаре, возникшем из-за нарушения техники безопасности при ремонте служебной техники. Об этом сообщает Сморгонская погрангруппа.

21 сентября прапорщик и солдат срочной службы ремонтировали в гараже служебную машину. Старший по званию занимался сваркой и нарушил технику безопасности, из-за чего воспламенились пары топлива, отмечает Сморгонская погрангруппа.

Фото: t.me/nexta_tv

При пожаре пострадали два сотрудника комендатуры «Поставы». Солдат-срочник получил ожоги 1−2 степени на открытых участках тела, рану и ушибы на ногах. У прапорщика — такие же ожоги, перелом руки и сотрясение мозга легкой степени.

Пожар потушили местные спасатели. Пострадавшие — в больнице. Угрозы жизни военнослужащих нет.

Командование погрангруппы проводит разбирательство.

Телеграм-канал NEXTA опубликовал фото с места происшествия. Он сообщает, что военнослужащие заваривали «течь в бензобаке служебного автомобиля прямо в частном гараже прапорщика». «Гараж полностью уничтожен, досталось и автомобилю», дополняет телеграм-канал.