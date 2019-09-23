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Как работает украинский спецназ в зоне ООС на Донбассе

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  • 23.09.2019, 13:43
  • 2,394
Как работает украинский спецназ в зоне ООС на Донбассе
Иллюстрационное фото

Сильное видео.

Стало известно, как работает украинский спецназ в зоне Операции объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода" в Twitter, пишет apostrophe.ua.

"Это закрытое подразделение ВСУ. Подрывная деятельность, разведка, контрдиверсионные работы - далеко не полный перечень задач Сил специальных операций. Смотрите, как готовят группы ССО к выходу на Донбасс и как закаляют новобранцев", - говорится в подписи к кадрам.


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