Как работает украинский спецназ в зоне ООС на Донбассе 3 23.09.2019, 13:43

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Иллюстрационное фото

Сильное видео.

Стало известно, как работает украинский спецназ в зоне Операции объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода" в Twitter, пишет apostrophe.ua.

"Это закрытое подразделение ВСУ. Подрывная деятельность, разведка, контрдиверсионные работы - далеко не полный перечень задач Сил специальных операций. Смотрите, как готовят группы ССО к выходу на Донбасс и как закаляют новобранцев", - говорится в подписи к кадрам.