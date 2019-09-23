Как работает украинский спецназ в зоне ООС на Донбассе

Как работает украинский спецназ в зоне ООС на Донбассе3
- 23.09.2019, 13:43
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Сильное видео.
Стало известно, как работает украинский спецназ в зоне Операции объединенных сил на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода" в Twitter, пишет apostrophe.ua.
"Это закрытое подразделение ВСУ. Подрывная деятельность, разведка, контрдиверсионные работы - далеко не полный перечень задач Сил специальных операций. Смотрите, как готовят группы ССО к выходу на Донбасс и как закаляют новобранцев", - говорится в подписи к кадрам.
Це закритий підрозділ ЗСУ. Підривна діяльність, розвідка, контрдиверсійні роботи – далеко не повний перелік завдань Сил спеціальних операцій.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 23 сентября 2019 г.
Дивіться, як готують групи ССО до виходу на Донбас і як загартовують новобранців? pic.twitter.com/mPOr4Dhhvv