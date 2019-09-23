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«К власти должны прийти люди, которые верят в Беларусь и ее будущее»

  • 23.09.2019, 16:37
«К власти должны прийти люди, которые верят в Беларусь и ее будущее»

Смена власти - одна из главных тем, которую обсуждают люди на пикетах «Европейской Беларуси».

Один из минчан поставил подпись за активиста кампании на пикете по сбору подписей в центре Минска. Свой поступок он объяснил пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» следующим образом:

- Вот смотрите, он был отчислен из БГУ за то, что он высказывал свое мнение. Но он все равно получил высшее образование. Он добивается своего. У каждого должно быть свое мнение. А к власти должны прийти достойные люди, которые верят в Беларусь, верят в ее будущее, которые хотят, чтобы развивалась экономика, чтобы мы дружили со всеми странами — и на востоке, и на западе, и на юге, и на севере.


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