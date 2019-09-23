Водитель троллейбуса: Посмотрел время - минус 300 рублей за «разговор по телефону» 6 23.09.2019, 17:18

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Иллюстрационное фото

Водитель минского троллейбусного парка №2 уже два месяца пытается обжаловать решение руководства.

25 июля водителя троллейбусного парка №2 Минска Павла Мисюкевича лишили 100% премии якобы за разговор по телефону во время управления троллейбуса. Сам Павел утверждает, что для разговоров по телефону у него есть bluetooth, а на самом деле он смотрел точное время на телефоне, пишет praca-by.info.

— 26 июня я разговаривал по мобильному телефону с использованием при этом специальной гарнитуры. Эти действия не противоречат пункту 10.4 ПДД, а именно: водителю запрещается пользоваться «во время движения транспортного средства аппаратами радио- и телефонной связи, не оборудованными техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Перемещение мобильного телефона из одной руки в другую не может являться нарушением перечисленных выше правил и тем более повлечь депремирование на 100%, - считает Павел Мисюкевич.

Естественно, водитель не согласился со стопроцентным лишением премии, а это порядка 300 рублей и обжаловал приказ за подписью директора филиала троллейбусного парка №2 А. Мазго.

23 августа водитель написал заявление в комиссию по трудовым спорам. Павел Мисюкевич пришел на первое заседание вместе с юристом РЭП Юрием Беляковым. Однако правого инспектора профсоюза на заседание не пустили, поскольку оно проходило на территории завода.

10 сентября комиссия по трудовым спорам уведомила водителя, что его вопрос снят с повестки дня из-за якобы повторной неявки заявителя.

— Мне непонятны действия комиссии по трудовым спорам. По статье 62 Конституции каждый имеет право на юридическую помощь, в том числе и Павел Мисюкевич. Водитель не состоит в отраслевом профсоюзе троллейбусного парка №2, но является членом профсоюза РЭП. Логично, что на заседание КТС работник пришел с представителем профсоюза, которому платит членские взносы. Замечу, что это не первый случай, когда руководство троллейбусного парка №2 и председатель профкома отказываются разговаривать со мной как с представителем профсоюза РЭП. Такую политику администрации троллейбусного парка могу объяснить только одним: она прекрасно понимают, что поступают с Мисюкевичем не по закону, - отмечает Юрий Беляков.

Государственное предприятие «Минсктранс», куда Павел Мисюкевич также обратился с просьбой провести открытое заседание КТС, чтобы разрешить проблему, как оказалось, вообще не имеет комиссии по трудовым спором.

Павел Мисюкевич намерен дальше обращаться в Федерацию профсоюзов Беларуси, куда входит отраслевой профсоюзов транспортников, и в Министерство транспорта и коммуникаций.

— Могу предположить, что совместной комиссии по трудовым спорам ФПБ и Минсктранс тоже нет. Тогда мы пойдем на прием к министру и будем разбираться на месте: кто прав, а кто виноват, - резюмировал Юрий Беляков.