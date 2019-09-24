Как Лукашенко попал впросак с высказыванием о ракетах средней дальности 24.09.2019, 7:40

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Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Пресс-секретарю пришлось оправдывать диктатора.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт пояснила, о каких ракетах говорил диктатор на встрече с председателем Госкомвоенпрома Романом Головченко, сообщает tut.by.

«Говоря о ракете средней дальности, имелась в виду не терминология, используемая в Договоре по ликвидации ракет средней и меньшей дальности и относящаяся к баллистическим и крылатым ракетам. Имелась в виду наша внутренняя классификация! И, в частности, речь шла о новом боеприпасе к отечественной РСЗО «Полонез», применение которого увеличило дальнюю границу поражения с 200 до 300 километров», — рассказала Эйсмонт.

Лукашенко на встрече с Головченко заявил, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности (от 1000 до 5500 километров. — Прим. ред.), сейчас в планах разработать еще более мощное оружие.

«Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены», — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что речь шла о ракете для реактивной системы залпового огня «Полонез». Дальность ее — не более 300 километров.

Сейчас специалисты Госвоенпрома работают над ракетой, которая сможет летать уже на 500 километров, но реального образца такого боеприпаса пока нет. О «классических» ракетах средней дальности говорить не приходится.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель Госвоенпрома Владимир Лавренюк.

Лавренюк пояснил tut.by, что речь шла о ракете для реактивной системы залпового огня «Полонез». Дальность ее — не более 300 километров.

По его словам, сейчас специалисты Госвоенпрома работают над ракетой, которая сможет летать уже на 500 километров, но реального образца такого боеприпаса пока нет. О «классических» ракетах средней дальности говорить пока не приходится