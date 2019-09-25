Диетологи назвали пять самых полезных видов чая 2 25.09.2019, 12:46

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Чай – не просто согревающий или утоляющий жажду напиток, но и кладезь витаминов и минералов.

Польза чая ни у кого не вызывает сомнения. Однако есть пять видов напитка, которые не только укрепляют иммунитет, но и способны помочь при ряде заболеваний, пишет lenta.ua.

Чай с мятой. Снимет усталость и психологическое напряжение в конце дня. Специалисты рекомендуют пить его при стрессе и для улучшения работы сердца и сосудов.

Чай с индийскими приправами (масала). Эксперты считают, что этот напиток с легкостью заменяет кофе. Этот чай не только бодрит, но и выводит токсины, шлаки, ускоряет метаболизм, что весьма актуально при похудении.

Каркаде. Такой чай укрепляет иммунитет, помогает снизить температуру и даже похудеть.

Чай с малиной. Он актуален при простуде, так как облегчает ее симптомы. Еще один его плюс - облегчение симптомов ПМС у женщин.

Мате. Это еще одна прекрасная замена кофе, только куда более полезная. К тому же, мате ограждает кожу от синяков.

Специалисты уверены, что данные виды чая являются самыми полезными.