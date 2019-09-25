закрыть
25 сентября 2019, среда, 14:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Диетологи назвали пять самых полезных видов чая

2
  • 25.09.2019, 12:46
  • 1,486
Диетологи назвали пять самых полезных видов чая

Чай – не просто согревающий или утоляющий жажду напиток, но и кладезь витаминов и минералов.

Польза чая ни у кого не вызывает сомнения. Однако есть пять видов напитка, которые не только укрепляют иммунитет, но и способны помочь при ряде заболеваний, пишет lenta.ua.

Чай с мятой. Снимет усталость и психологическое напряжение в конце дня. Специалисты рекомендуют пить его при стрессе и для улучшения работы сердца и сосудов.

Чай с индийскими приправами (масала). Эксперты считают, что этот напиток с легкостью заменяет кофе. Этот чай не только бодрит, но и выводит токсины, шлаки, ускоряет метаболизм, что весьма актуально при похудении.

Каркаде. Такой чай укрепляет иммунитет, помогает снизить температуру и даже похудеть.

Чай с малиной. Он актуален при простуде, так как облегчает ее симптомы. Еще один его плюс - облегчение симптомов ПМС у женщин.

Мате. Это еще одна прекрасная замена кофе, только куда более полезная. К тому же, мате ограждает кожу от синяков.

Специалисты уверены, что данные виды чая являются самыми полезными.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь