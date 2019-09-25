Зачем Песков нес свою пургу? 3 Игорь Яковенко

25.09.2019, 15:35

2,587

Игорь Яковенко

К вопросу об «искренней» лжи в России.

Дмитрий Песков встретился со студентами Высшей школы экономики. Дмитрий Сергеевич занимает пост заместителя руководителя Администрации президента, он действительный государственный советник РФ I класса. Ну, и еще пресс-секретарь президента, то есть один из самых важных и влиятельных людей в стране. Поскольку важность и влиятельность в персоналистских диктаторских режимах измеряется близостью к уху диктатора, а у Пескова это расстояние до путинского уха минимально.

И вот этот человек встречается со студентами, чей товарищ, Егор Жуков, находился за решеткой по облыжному обвинению по «московскому делу» о массовых беспорядках, а сейчас включен в список террористов и экстремистов. В данный момент Егор Жуков на сайте Росфинмониторинга фигурирует в перечне «действующих террористов и экстремистов» под номером 3368.

Поскольку в поисках «доказательств» его терроризма и экстремизма следователи изучали студенческие работы Жукова, естественно, студенты ВШЭ были несколько взволнованы и спросили Пескова, в чем, собственно, состоит вина вот этого конкретного Егора Жукова. Вот выдержка из стенограммы этой встречи:

Песков: Да, и… Давайте так: он ни в чем не виноват, его никто не осуждал.

Из зала: Он находится в списке террористов и экстремистов. Он находится под следствием.

Песков: Да. Значит, вот, была такая-то экспертиза, которая показала… Вернее, которая утверждает, что он экстремист или террорист, и есть альтернативная экспертиза, которая утверждает, что это никоим образом нельзя ассоциировать с проявлениями экстремизма или терроризма. Да, это спорная ситуация, я только, я не могу говорить что-то о действиях следствия. Я не считаю это возможным, не считаю корректным.

Вы должны понять одну вещь: вы можете осуждать по-товарищески и исходя из корпоративной солидарности. Это ваш друг. Это ваш друг, и вы его защищаете… Я, поскольку работаю на это государство, я не могу обвинять или ставить под вопрос действия государства. Я должен или написать заявление об отставке и сказать: «Я не согласен», или я должен работать и делать все, что в моих силах, чтобы виновные всегда получили свое наказание, невиновные всегда вышли из тюрьмы и никогда не были осуждены. Конец цитаты.

Вот так, на конкретном примере, Дмитрий Сергеевич Песков объяснил студентам ВШЭ разницу между понятиями «истина» и «правда». Наглядно показав, что «правда» у каждого своя и она полностью зависит от занимаемой должности, а «истины» вовсе не существует.

После чего Дмитрий Сергеевич продолжил урок и наглядно показал студентам, что такое ложь, дав пример так называемого вранья.

«Нужно каждый конкретный случай с деталями, — начал урок вранья Песков. — Там вот был какой-то парень, который подбросил стаканчик. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Понимаете? Без суда, без следствия — и полицейский получил бы за это награду! Неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии — не важно. Нельзя — это закон. У нас, может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят к чертовой матери. За стаканчик, за газету брошенную. Тем более на несанкционированной акции. Такая жизнь. Закон надо знать. Конец цитаты.

После этих слов Пескова в социальных сетях случилась дискуссия, в ходе которой многие утверждали, что Дмитрий Сергеевич действительно искренне верит в то, что говорит, то есть несет эту свою пургу от чистого сердца. Это явно не так. На этот случай у Пескова железное алиби. В отличие от многих своих коллег, обитающих на вершинах российской власти, Дмитрий Сергеевич не включен ни в какие санкционные списки и регулярно выезжает за границу, знает английский. Его жена, Татьяна Навка, довольно долго жила в США, владеет там недвижимостью, так что никаких шансов объяснить незнанием все сказанное им про ужасы американской и канадской полиции у Пескова нет.

Песков врет как дышит и знает, что врет. Студенты ВШЭ тоже знают, что Песков врет, и Песков знает, что они знают о его вранье. В этом смысле все по-честному, никакой неопределенности. Основная неопределенность в том, какая часть студентов ВШЭ и молодежи вообще отнесется к этой лживости с отвращением, а какая воспримет ее в качестве важной слагаемой жизненного успеха. Ну, ведь правда: вот человек, у которого вранье — это форма существования, главный жизненный принцип, и этот принцип привел его на верхние ступени карьерной лестницы. Вопрос о том, станет ли пример таких, как Песков, для молодежи примером для подражания или отторжения, во многом определит будущее России.

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»