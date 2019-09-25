В Уручье разваливается новостройка от УКСа 1 25.09.2019, 20:38

Дому шесть лет, а весь фасад уже пора менять.

Осыпающийся фасад, промерзающие стены, плесень под обоями и плохая вентиляция — с такими недостатками столкнулись жильцы 10-этажного дома № 23 по улице Героев 120-й дивизии (Военный городок в Уручье) в первый же год эксплуатации. «Такое ощущение, что дом строился „на отцепись“ и только с одной целью — освоить льготные кредиты, которые государство выдало военным-очередникам. А дальнейшая судьба здания никого не интересует», — говорит tut.by заместитель председателя ЖСПК «Авиа-7» Дмитрий Жуковский. Он обратился в редакцию после того, как застройщик отказался исполнять решение суда и делать гарантийный ремонт.

Дом с проблемами

Как найти дом № 23, Дмитрий объяснил просто: выходите на остановке «Великий лес», ориентируйтесь на многоэтажку за церковью с проплешинами на фасаде.

— Дом сдали в 2012 году, а выглядит он уже как старая развалина. Основные проблемы: разрушается фасад, трещины по стенам, промерзания в зоне колонн (дом монолитный, с заполнением газосиликатными блоками).

Все эти проблемы — следствие некачественной работы вкупе с применением материалов не по проекту. Это доказывают строительные экспертизы.

Дмитрий говорит, что одна из них определила, что для стен использовались не те блоки, которые были заложены в проекте: вместо D600 стены сложены из D500 (меньшей плотности и более дешевые).

— На весь дом четыре тысячи кубов ушло. Разницу в стоимости кто-то в карман положил?

Более того, экспертиза установила, что «физический износ блочных стен здания составляет 30%, кирпичных стен в конструкции парапетов — 30%».

— Между монолитной частью каркаса и стеной из газосиликата — просто дырка, — показывает Дмитрий полость в стене под потолком в своей квартире. — От улицы она закрыта тонким слоем штукатурки и кусочком утеплителя. Зимой в квартире при серьезном минусе очень холодно: в туалете плюс 4 может быть, в куртках ходим. Недавно, когда менял мебель на кухне, рухнул огромный пласт штукатурки со стены. Под ней уже разрослась плесень.

из заключения эксперта

из заключения эксперта

из заключения эксперта

Дмитрий Жуковский считает, что вина за плохое качество строений в первую очередь лежит на госзастройщике — УКСе Первомайского района, так как он сначала не контролировал процесс строительства, а потом принял дом в эксплуатацию с явными и скрытыми проблемами.

В отчете эксперта говорится о выявленном несоответствии требованиям проектной документации заполнений монтажных швов между оконными блоками и наружными стенами, а также швов между наружными стенами и междуэтажными перекрытиями. Другими словами, там, где должен быть утеплитель, — пустота, прикрытая тонким слоем штукатурки снаружи и изнутри. Все это приводит к промерзанию стен с образованием наледи и плесени на их внутренней поверхности.

остатки плесени на кухне

остатки плесени на кухне

остатки плесени на кухне

Почему фасадная штукатурка лопается и рассыпается? Эксперт сделал заключение, что применялся штукатурный состав с низким коэффициентом паропроницаемости по отношению к ячеистым блокам.

Спасет ситуацию, по мнению строительного эксперта, удаление старой и нанесение новой теплоизоляционной штукатурки, разработанной специально для отделки газосиликатных блоков: она не пропускает влагу снаружи внутрь стен и не препятствует выведению пара из блока наружу.

«Вентшахта ниже на метр»

— А еще мы живем почти без вентиляции. Что это значит для жильцов? А то, что блок газосиликатный набирает влагу из воздуха в квартирах, и когда мы включаем отопление, стены «сохнут» внутрь помещений. У моего сына постоянно ларингит из-за этого.

А вентиляции у нас нет потому, что вентшахты на крыше находятся ниже проектной высоты на метр, они не работают, — Дмитрий проводит нам экскурсию по крыше.

— То, что у нас вентиляция не действует, пришлось доказывать. Когда приходила комиссия, в которой были представители подрядчика, «Военпроекта» и ЖКХ, я всех закрыл в своей квартире и показал, как работает вентиляция. При полностью закрытых дверях и окнах из решетки вентиляции дул воздух внутрь помещения, хотя должен был всасываться. При открытой входной двери появилась минимальная тяга. И тогда я показал им всем фокус: установил в вентшахту дополнительную трубу, а в квартире попросил поднести к решетке бумажку — ее из рук вырвало, тяга отличная. В итоге специалисты «Военпроекта» признали, что застройщик «промахнулся» с высотой вентшахты примерно на метр. То есть их нужно поднять, и во всем доме будет нормальная вентиляция. Мой «паровоз», кстати, разрешили оставить — благодаря ему в квартире дышать можно.

Эксперт в заключении обратил внимание и на тот факт, что строители сэкономили и на клее при кладке блоков

Примыкания к парапетам сделаны из рук вон плохо, о герметичности подкровельного пространства говорить не приходится

На крыше картина печальная. В глаза сразу бросаются огромные куски штукатурки, которые отвалились от стен лифтовых шахт. Битумная кровля состоит из латок — и это притом что ремонта не было, это так строители из кусочков слепили. Примыкания к парапетам сделаны из рук вон плохо, о герметичности подкровельного пространства говорить не приходится — Дмитрий показывает нам большой водяной пузырь под битумным покрытием.

Под пальцем — пузырь воды

Куски штукатурки отваливаются от фасада постоянно — они и теперь валяются в траве и на дорожках вокруг дома.

— Недавно президент приезжал школу рядом открывать, так здесь все прибрали. Но процесс отслаивания фасада постоянный — уже опять нападало.

Решение суда для УКСа не указ?

С крыши мы обратили внимание, что соседние дома, построенные по такому же проекту, выглядят не лучше. Дмитрий говорит, что у всех у них одинаковая проблема — разрушается штукатурный фасад и по стенам идут сквозные трещины. Но если у соседних домов гарантийный срок вышел и все проблемы жильцы вынуждены решать сами и за свой счет, то у их ЖСПК «Авиа-7» был реальный шанс на ремонт по гарантии.

— У нас на руках решение Экономического суда от 12 октября 2018 года. В нем говорится, что УКС «Восток» (образовался путем объекдинения УКСов Первомайского и Партизанского районов. — Прим.) должен устранить недостатки, выявленные в процессе эксплуатации в срок один месяц, а также оплатить расходы на проведение ряда экспертиз. Но ничего не произошло.

Решение суда «Восток» не исполнил, а в этом году его присоединили к УКС Заводского района.

— По идее, и все документы, в том числе и судебные иски и решения, должны были перейти правопреемнику. Но на одном из приемов мне руководство УКС Заводского района сообщило, что юристы «Востока» не передали документы, в которых говорится об обязательствах по гарантийному ремонту нашего дома. В итоге мне пообещали, что «как-нибудь наш вопрос будут решать».

Наша проблема проста: никто не хочет заниматься ремонтом, исполнять гарантийные обязательства. Мы же в правовом государстве живем, где законы имеют силу. Но, похоже, не для всех. В том же УКС «Восток» читали бумагу из суда, где черным по белому написано: сделать гарантийный ремонт. Но им закон не писан, они его не исполнили. То есть у нас можно построить дом абы построить, и черт с ним и с этими людьми.