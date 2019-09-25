В Уручье разваливается новостройка от УКСа

В Уручье разваливается новостройка от УКСа1
- 25.09.2019, 20:38
Дому шесть лет, а весь фасад уже пора менять.
Осыпающийся фасад, промерзающие стены, плесень под обоями и плохая вентиляция — с такими недостатками столкнулись жильцы 10-этажного дома № 23 по улице Героев 120-й дивизии (Военный городок в Уручье) в первый же год эксплуатации. «Такое ощущение, что дом строился „на отцепись“ и только с одной целью — освоить льготные кредиты, которые государство выдало военным-очередникам. А дальнейшая судьба здания никого не интересует», — говорит tut.by заместитель председателя ЖСПК «Авиа-7» Дмитрий Жуковский. Он обратился в редакцию после того, как застройщик отказался исполнять решение суда и делать гарантийный ремонт.
Дом с проблемами
Как найти дом № 23, Дмитрий объяснил просто: выходите на остановке «Великий лес», ориентируйтесь на многоэтажку за церковью с проплешинами на фасаде.
— Дом сдали в 2012 году, а выглядит он уже как старая развалина. Основные проблемы: разрушается фасад, трещины по стенам, промерзания в зоне колонн (дом монолитный, с заполнением газосиликатными блоками).
Все эти проблемы — следствие некачественной работы вкупе с применением материалов не по проекту. Это доказывают строительные экспертизы.
Дмитрий говорит, что одна из них определила, что для стен использовались не те блоки, которые были заложены в проекте: вместо D600 стены сложены из D500 (меньшей плотности и более дешевые).
— На весь дом четыре тысячи кубов ушло. Разницу в стоимости кто-то в карман положил?
Более того, экспертиза установила, что «физический износ блочных стен здания составляет 30%, кирпичных стен в конструкции парапетов — 30%».
— Между монолитной частью каркаса и стеной из газосиликата — просто дырка, — показывает Дмитрий полость в стене под потолком в своей квартире. — От улицы она закрыта тонким слоем штукатурки и кусочком утеплителя. Зимой в квартире при серьезном минусе очень холодно: в туалете плюс 4 может быть, в куртках ходим. Недавно, когда менял мебель на кухне, рухнул огромный пласт штукатурки со стены. Под ней уже разрослась плесень.
Дмитрий Жуковский считает, что вина за плохое качество строений в первую очередь лежит на госзастройщике — УКСе Первомайского района, так как он сначала не контролировал процесс строительства, а потом принял дом в эксплуатацию с явными и скрытыми проблемами.
В отчете эксперта говорится о выявленном несоответствии требованиям проектной документации заполнений монтажных швов между оконными блоками и наружными стенами, а также швов между наружными стенами и междуэтажными перекрытиями. Другими словами, там, где должен быть утеплитель, — пустота, прикрытая тонким слоем штукатурки снаружи и изнутри. Все это приводит к промерзанию стен с образованием наледи и плесени на их внутренней поверхности.
Почему фасадная штукатурка лопается и рассыпается? Эксперт сделал заключение, что применялся штукатурный состав с низким коэффициентом паропроницаемости по отношению к ячеистым блокам.
Спасет ситуацию, по мнению строительного эксперта, удаление старой и нанесение новой теплоизоляционной штукатурки, разработанной специально для отделки газосиликатных блоков: она не пропускает влагу снаружи внутрь стен и не препятствует выведению пара из блока наружу.
«Вентшахта ниже на метр»
— А еще мы живем почти без вентиляции. Что это значит для жильцов? А то, что блок газосиликатный набирает влагу из воздуха в квартирах, и когда мы включаем отопление, стены «сохнут» внутрь помещений. У моего сына постоянно ларингит из-за этого.
А вентиляции у нас нет потому, что вентшахты на крыше находятся ниже проектной высоты на метр, они не работают, — Дмитрий проводит нам экскурсию по крыше.
— То, что у нас вентиляция не действует, пришлось доказывать. Когда приходила комиссия, в которой были представители подрядчика, «Военпроекта» и ЖКХ, я всех закрыл в своей квартире и показал, как работает вентиляция. При полностью закрытых дверях и окнах из решетки вентиляции дул воздух внутрь помещения, хотя должен был всасываться. При открытой входной двери появилась минимальная тяга. И тогда я показал им всем фокус: установил в вентшахту дополнительную трубу, а в квартире попросил поднести к решетке бумажку — ее из рук вырвало, тяга отличная. В итоге специалисты «Военпроекта» признали, что застройщик «промахнулся» с высотой вентшахты примерно на метр. То есть их нужно поднять, и во всем доме будет нормальная вентиляция. Мой «паровоз», кстати, разрешили оставить — благодаря ему в квартире дышать можно.
На крыше картина печальная. В глаза сразу бросаются огромные куски штукатурки, которые отвалились от стен лифтовых шахт. Битумная кровля состоит из латок — и это притом что ремонта не было, это так строители из кусочков слепили. Примыкания к парапетам сделаны из рук вон плохо, о герметичности подкровельного пространства говорить не приходится — Дмитрий показывает нам большой водяной пузырь под битумным покрытием.
Куски штукатурки отваливаются от фасада постоянно — они и теперь валяются в траве и на дорожках вокруг дома.
— Недавно президент приезжал школу рядом открывать, так здесь все прибрали. Но процесс отслаивания фасада постоянный — уже опять нападало.
Решение суда для УКСа не указ?
С крыши мы обратили внимание, что соседние дома, построенные по такому же проекту, выглядят не лучше. Дмитрий говорит, что у всех у них одинаковая проблема — разрушается штукатурный фасад и по стенам идут сквозные трещины. Но если у соседних домов гарантийный срок вышел и все проблемы жильцы вынуждены решать сами и за свой счет, то у их ЖСПК «Авиа-7» был реальный шанс на ремонт по гарантии.
— У нас на руках решение Экономического суда от 12 октября 2018 года. В нем говорится, что УКС «Восток» (образовался путем объекдинения УКСов Первомайского и Партизанского районов. — Прим.) должен устранить недостатки, выявленные в процессе эксплуатации в срок один месяц, а также оплатить расходы на проведение ряда экспертиз. Но ничего не произошло.
Решение суда «Восток» не исполнил, а в этом году его присоединили к УКС Заводского района.
— По идее, и все документы, в том числе и судебные иски и решения, должны были перейти правопреемнику. Но на одном из приемов мне руководство УКС Заводского района сообщило, что юристы «Востока» не передали документы, в которых говорится об обязательствах по гарантийному ремонту нашего дома. В итоге мне пообещали, что «как-нибудь наш вопрос будут решать».
Наша проблема проста: никто не хочет заниматься ремонтом, исполнять гарантийные обязательства. Мы же в правовом государстве живем, где законы имеют силу. Но, похоже, не для всех. В том же УКС «Восток» читали бумагу из суда, где черным по белому написано: сделать гарантийный ремонт. Но им закон не писан, они его не исполнили. То есть у нас можно построить дом абы построить, и черт с ним и с этими людьми.