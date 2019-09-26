Что на самом деле происходит в «особом регионе» Лукашенко? 1 26.09.2019, 9:19

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Дмитрий Козлов

Фото: racyja.com

Увидев бело-красно-белый флаг, люди подходят пожать руку.

Видеоблогер Дмитрий Козлов «Серый кот», который принимает участие в «парламентской компании» по Оршанскому– городскому избирательному округу №25, рассказал сайту Charter97.org про актуальную ситуацию в восточных регионах Беларуси:

- Я провел уже семь пикетов и обошел около тысячи квартир. Показательно, что дверь открыли где-то в половине из них. С одной стороны, понятно, часть людей была на работе или даче, но многие, к сожалению, уехали из города или даже страны.

Хочу сказать, что власть прекрасно видит проблемы в Орше. Лукашенко все докладывают, поэтому разговоры о том, что он «ничего не знает», такой «слепой дядя Ерошка» - это все ерунда. К сожалению, для улучшения ситуации предпринимаются лишь формальные потуги. Как, например, разговоры про «руины и пепел» и так далее. Власти делают все с пафосом, просто пускают пыль в глаза народу. Они используют пропаганду, чтобы нивелировать факты.

Кстати, буквально на днях я встречался с руководителями циркового коллектива, женщинами-преподавателями и они показывали мне расчетники. Знаете, какая там указана сумма? 54 рубля! Да и вообще ситуация такова, что 350 рублей ($169) — это нормальная зарплата у нас. Если их получаешь, то уже повезло. Разве это нормально?

В общем, в нашем регионе есть очень серьезные проблемы. Инфраструктура в ужасном состоянии. Возьмем, к примеру, ситуацию с Крапивенским мостом в Орше. Общественность начала поднимать этот вопрос в конце февраля, а власти пытаются решить его только сейчас. Уже после того, как СМИ подняли шум. В том числе, «Хартия-97» об этом писала.

Самая страшная ситуация там не с проезжей частью, тротуаром, а именно перилами. Металлические перила давно капитально прогнили, а заменили их только сейчас. Видимо, власти посчитали, что «выборы» идут и как-то некрасиво что ли.

Знаете, мы, оппозиция, можем просто приглашать людей прогуляться по этому мосту. Это классный наглядный пример того, как «все хорошо» в Орше, как из «руин и пепла» все поднимают и так далее.

- Вы несколько раз упоминали приказ Лукашенко о «поднятии» Оршанского района из «руин и пепла» еще в 2017 году. Есть ли какой-то эффект от решения диктатора?

- В Орше есть здание в неоклассическом стиле, с лепниной в виде колонн, большим советским гербом и вот на нем висит табличка - «инкубатор малого бизнеса». На мой взгляд, вот в этом вся Беларусь. Как этот инкубатор работает, я не знаю. Это к предпринимателям вопрос.

Скажу просто, в реальности я не вижу, чтобы на рынке резко появились новые ИП или много магазинов стало. В общем, как всегда.

- Расскажите подробнее о тех пикетах по сбору подписей, которые вы уже провели.

- Об этом можно рассказывать долго. Мои пикеты длились и по четыре часа. Если же говорить в целом, то некоторые люди подходят, читают биографию и уходят. Некоторые начинают расспрашивать, что за кандидат, кто он такой, что обещает. Есть и такие, что делают вид, что ничего не замечают.

Во время пикетов часто говорится о том, что нужно давать дорогу молодым. Приятно, что есть люди, которые увидев бело-красно-белый флаг или прочитав где-то в местном СМИ, или на Charter97.org, подходят, чтобы лично увидеться, руку пожать.

Есть и такие, что говорят: «Вы против этой власти, оппозиционеры? Давайте, мы подпись поставим». На пикетах по сбору подписей сталкиваюсь с разными людьми, разного возраста. Если обрисовать портрет среднего нашего подписчика, то это человек среднего возраста, где-то 35-55 лет.

- Дмитрий, почему вы решили принять участие в «избирательной кампании»?

- Скажу так, я, как видеоблогер, вижу, что на меня много людей подписано, но, в основном, они из других регионов, из Орши не так уж и много, даже не половина. То есть, меня называют оршанским блогером, но я только номинально оршанский, у меня больше активных подписчиков из других населенных пунктов страны.

В связи с этим, хочу увеличить число сторонников именно в Орше, популяризировать демократические идеи здесь на своем примере. Есть категория людей, которые не пользуются Сетью либо ищут только развлечения. То есть, они не заходят на политические блоги и не видят, в принципе, что мы им хотим показать или рассказать. До этих людей можно достучаться только лично. Одна из моих целей - привлечение людей, хочу пообщаться с каждым. К тому же хочу показать на своем примере, что нужно верить в перемены. Для меня еще важен и социологический момент, я узнаю, о чем думают люди.

В общем, я хочу смотивировать людей, привлечь сторонников, создать информационные поводы и набраться опыта. Это моя первая кампания.

- Как люди реагируют на национальную символику?

- Большинство реагирует адекватно и позитивно. То есть, такого, чтобы кто-то агрессивно напал - не было. Всего пару раз «ватники» подходили.

- Чтобы вы пожелали белорусам в сложившейся ситуации?

- Верить в себя, не сдаваться. Белорусы — великая нация, мы достойны большего, чем имеем сейчас. Не прозябать на дне под пятой у диктатора, а быть европейским народом. Нужно провести реформы и стать нормальной, успешной страной, а не варварским государством третьего мира, в которое нас превратили действующие власти.