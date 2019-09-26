Экологи подвергли сомнениям слова «Росатома» о готовности БелАЭС к запуску 1 26.09.2019, 10:20

Оценки могут серьезно расходится с реальностью.

Генеральный директор российской государственной корпорации в атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев 24 сентября заявил, что первый блок БелАЭС готов на 97%, сообщает «Белсат».

«Первый блок находится в высшей степени технической готовности, мы оцениваем – это 97% реализации проекта. Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100%-ную мощность», – заявил он. Напомним, по плану первый энергоблок БелАЭС должен будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Член совета ОО «Экодом» Ирина Сухий в комментарии отметила, что параллельно с заявлением Лихачева из телеграмм-канала NEXTA стало известно, что при строительстве БелАЭС из-за коррупции был допущен ряд дефектов. По мнению Сухий, это свидетельствует о том, что на БелАЭС могут быть и другие недоработки.

«Мы не знаем, какие нарушения и проблемы там были еще в процессе строительства. По каким-то фрагментарным сведениям (обвалилось что-то, побили корпус реактора) можно судить, что там, вероятно, много нарушений и проблем. Поэтому эти 97% готовности могут быть весьма условными. Внешне энергоблок может быть готов на 97%, но при реальной оценке качества может оказаться, что эту АЭС вообще нельзя запускать», – говорит она.

Сухий подчеркивает, что одним из главных требований экологов является установление фильтров в системе вентиляции БелАЭС, которые бы не допускали вредных выбросов в атмосферу.

«Один из главных моментов, на которых мы настаиваем – это фильтры в системе вентиляции. Это сейчас внедряется на всех атомных станциях, так как это может снизить выбросы радионуклидов при работе АЭС в обычном, безаварийном режиме. Ведь все станции все равно выбрасывают значительное количество радионуклидов и на расстоянии 10 километров это довольно заметное воздействие может быть. Немецкие ученые, например, утверждают, что в 10 км от АЭС шанс заболеть лейкемией возрастает в несколько раз. Это очень серьезные вещи», – подчеркивает представитель «Экодома».

Также экологи выступают против того, чтобы отработанное топливо из БелАЭС направляли на переработку в Россию с возвращением отходов в Беларусь. Напомним, именно такой план в этом году утвердили в правительстве.

«Думаю, Беларуси не нужно транспортировать отработанное ядерное топливо в Россию, а потом переработанное вести обратно. На железной дороге могут быть аварии, это только увеличивает опасность», – отметила собеседник. Сухий считает, что отходы нужно хранить в специальных хранилищах на самой станции – именно в пользу этого свидетельствует нынешний мировой опыт.