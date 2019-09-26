Что делать, если отопление включили, а батареи еле греют? 5 26.09.2019, 11:13

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Полностью обеспечить дома Минска теплом коммунальники планируют к выходным.

С 24 сентября в Минске начали включать отопление в домах - и это рекордно рано за последние 20 лет, пишет kp.by. По нормам подавать тепло в жилфонд должны, когда в течение пяти дней среднесуточная температура ниже +8 градусов. Отопление включают поэтапно.

- Выполнить запуск системы отопления в полном объеме невозможно физически. Отопление включают поэтапно в течение пяти дней, в соответствии с графиками, согласованными с энергоснабжающими организациями. Чтобы запустить на полную мощность котельную, осуществляется подача воды и регулировка температуры. Включается сначала один котел, потом второй, - объясняет замгендиректора по эксплуатации жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Тимофей Кремез. - В зависимости от того, как технически проложены и запроектированы трубопроводы (они же могут по разным магистралям идти), энергетики формируют график.

По нормам температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна быть +18…+24 градуса. Но почему иногда получается так, что тепло в доме включили, а батареи в квартире еле греют?

- При запуске рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений проверяют в подвальном помещении стояки - завоздушены они или нет. Если выявляют, что стояк холодный, производят работы по ликвидации воздушных пробок в системе отопления на чердаке, подвале, квартирах. Иногда мастер не может попасть к жителям в квартиры – время затягивается.

Если у вас слабо греют батареи, нужно обратиться в контакт-центр «115» или ЖЭУ. Там организуют работы по развоздушиванию стояков.

- Обеспечение тепла в квартирах зависит не только от системы отопления. Важно, насколько правильно мы эксплуатируем помещения. Например, если в квартире старые деревянные окна, их нужно заклеивать или ставить уплотнители. Если этого не сделать, теряется 15% тепла из-за проникновения холодного воздуха, - объясняет Тимофей Кремез. - Или бывает, что при установке степлопакетов в квартирах увеличивают ширину подоконника. И это закрывает отопительный прибор. Тепло должно уходить вверх и распространяться по всей квартире, а оно упирается в подоконную доску, все тепло образуется только в районе батареи. Поэтому в квартире холодно. Также нельзя загромождать приборы отопления крупногабаритной и корпусной мебелью

- Но бывает и наоборот - в квартире очень жарко.

- Оптимальная температура для работы отопительного оборудования - до плюс 8 градусов на улице. Если она выше и при включенном отоплении в квартире жарко, нужно обратиться в контакт-центр ЖКХ. Мастера произведут либо наладку системы автоматического регулирования отопления либо стояков, снизят циркуляцию системы отопления, - продолжает Тимофей Кремез. - Крайний вариант, если речь идет о высоких температурах во всем доме, - отключение отопления до установления более низких температур.

В МГЖХ говорят, что полностью подключить отопление в домах столицы собираются уже к субботе, 28 сентября. Счета за тепло придут уже в жировках за октябрь. И платить придется чуть больше, чем осенью прошлого года. Так, с 1 июня 2019-го субсидируемый тариф на отопление вырос с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал.