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Халтура и российские стандарты на БелАЭС

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  • Валерий Карбалевич
  • 26.09.2019, 12:00
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Халтура и российские стандарты на БелАЭС
Валерий Карбалевич

Как все это аукнется в будущем?

На строительстве АЭС случился очередной скандал. В отношении начальника управления вентиляции и системы пожаротушения российского предприятия «Атомстройэкспорт» Дмитрия Зиновьева возбуждено уголовное дело по ст. 252 (коммерческий подкуп). По информации Telegram-каналa NEXTA, он получил взятку за то, чтобы на БелАЭС установили вентиляционные агрегаты и клапаны для задержания огня без прохождения контроля. В результате чего в этом оборудовании возможны дефекты, которые могут привести «к сбоям в работе системы в целом».

Для российских компаний такая ситуация обычная и нормальная. Там без «откатов» ни один проект не реализуется, особенно если речь идет о строительстве за бюджетные деньги. Например, Олимпиада в Сочи стоила 50 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем в других странах, которые проводили зимние Игры.

Можно предположить, что Белорусская АЭС строится по такой же схеме. Просто сейчас КГБ поймал злоумышленника на горячем. А сколько «откатов» прошло не замеченными? Сколько халтуры уже сделано? И разве белорусские власти не знали о таких правила российских подрядчиков, когда начинали этот проект? И как все это аукнется в будущем?

Напомню, что первоначально ввод первого энергоблока планировалось осуществить в 2016 году, после эта дата была перенесена на 2018-й, потом — еще отодвинута на 2019 год. А теперь выясняется, что это произойдет в начале 2020 году. Как раз под президентские выборы. Это будет главная пиар-акция кандидата Лукашенко. Мол, вот одно из выдающихся достижений его руководства: Беларусь стала ядерной державой. Поэтому строительство будут торопить, чтобы успеть до выборов. (Напомню, что строительство Чернобыльской АЭС также ускоряли, чтобы успеть к очередной годовщине Октябрьской революции).

Но это не единственная проблема. 24 сентября премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе встречи с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым признал, что в отношениях с российским партнерам существуют «спорные моменты». «Главное — мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня выполнять те планы, которые наметились по ключевым этапам», — отметил глава белорусского правительства.

А спорных моментов довольно много. Беларусь просит Россию снизить ставку кредита, который РФ дала на строительство АЭС (до $ 10 млрд) и продлевает срок его выплаты с 25 до 35 лет. Ответа из Москвы нет.

Еще более скандальная ситуация с вопросом о ядерных отходах с АЭС, которое обе стороны пытаются скрывать от общественности. Дело в том, что межправительственное соглашение между Беларусью и РФ о строительстве Белорусского АЭС от 2011 года предусматривала заключение отдельного договора о вывозе отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию на переработку. Вот-вот на станцию привезут ядерное топливо, а договора о ОЯТ нет. Москва отказывается его подписывать. Можно догадаться, что эту тему, как и вопросы по газу, нефти и кредитам, Кремль использует для шантажа Беларуси, в качестве «принуждения к интеграции».

Есть и ряд других проблем. Так, до конца не решено, что делать с той электроэнергией, которую будет вырабатывать АЭС. По последним сообщениям, Украина готова покупать какой-то объем. Но это далеко не решает проблему излишков энергии. Для ее решения нужно вложить большие инвестиции, которых в стране нет.

Таким образом, уже сегодня очевидно, что строительство АЭС порождает больше проблем, чем решает.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»


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