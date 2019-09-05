Путин: Обмен пленными между Россией и Украиной будет масштабным 16 5.09.2019, 12:35

2,956

Российский правитель заявил о финальной стадии переговоров.

Президент РФ Владимир Путин считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным, сообщает ТАСС.

"По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации", - сказал Путин.

По его словам, переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Украиной близки к финализации. "Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.