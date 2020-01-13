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Два трека белорусов вошли в список лучших песен мира

  • 13.01.2020, 12:54
Два трека белорусов вошли в список лучших песен мира
Фото: «Радыё Свабода»

Над списком работали блогеры, музыкальные журналисты и диджеи.

Музыкальный ресурс Beehype, который рассказывает читателям о лучшей музыке со всего мира, составил свой список 99-и лучших песен мира в 2019 году. В него попали сразу две белорусские группы, пишет kyky.org.

Над списком работали блогеры, музыкальные журналисты и диджеи – все они «тщательно отбирали то, что лучше всего звучит на местных сценах», а затем показали подборку мировой аудитории. В результате в плейлист включили трек «Звезды» минской группы «Молчат дома».

Зарубежные СМИ то и дело называют «Молчат дома» группой мирового масштаба; эти ребята играют музыку на стыке пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Второй LP «Этажи» парни записывали при поддержке одного из главных лейблов Берлина – Detriti Records, – и он вошел в топ-20 лучших альбомов 2018-го по версии британских критиков.

А в ноябре 2019-го бренд Hugo Boss выпустил рекламный ролик под музыку минчан:

Второй белорусский трек, который также оказался в топе «99 лучших песен мира», – Kusta из последнего альбома Me, Mother группы Shuma. Эта группа играет архаическую белорусскую музыку в современной вокальной манере, добавляя электронное звучание.


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