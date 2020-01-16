Партия Зеленского обратилась в СБУ из-за записи со «словами Гончарука» 16.01.2020, 18:50

Алексей Гончарук

Аудиозапись произвела большой резонанс в украинском обществе.

Группа депутатов "Слуги народа" обратилась в Службу безопасности Украины относительно аудиозаписей разговоров с участием премьер-министра Алексея Гончарука и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает пресс-служба политической силы в соцсети Facebook.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения упомянутой информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", – заявила представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк.

Она отметила, что существует три вероятных пути того, как эту информацию могли получить: в рамках уголовного расследования, которого нет; в рамках контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.