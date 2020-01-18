Правозащитник: Блогера «Серого кота» арестовали уже не на 45, а на 60 суток 5 18.01.2020, 9:26

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ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Над активистом провели еще один тайный процесс?

«Радыё Рацыя» сообщило со ссылкой на правозащитника Павла Левинова, что блогер и активист Дмитрий Козлов, известный как «Серый кот», уже четыре раза осужден на пятнадцать суток за участие в акциях протеста против интеграции с Россией и за призывы в социальных сетях к участию в протестах.

Ранее было известно о трех таких приговорах.

Козлов перестал выходить на связь 26 декабря 2019 года. Соратники по «Европейской Беларуси» говорят , что пять дней пытались узнать у правоохранителей, не задерживали ли Козлова. Его должны были судить 30 декабря в суде Ленинского района Минска, и только в тот день выяснилось , что блогера задержали 25-го и посадили на 15 суток в изолятор в Орше. Он должен был выйти на свободу 9 января, но выяснилось, что его судили еще раз, пока он отбывал наказание.

Как позже написала его знакомая Полина Степаненко, 13 января Козлова судили, пока он был в заключении в Орше. Никто из его знакомых или представителей о процессе не знал.

По словам Павла Левинова, еще один суд был 10 января и на нем Козлова также осудили на 15 суток.

Будут ли перерывы между арестами? Павел Левинов говорит: «В соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях, человека нельзя удерживать за решеткой более 25 суток подряд. Но когда 15 суток у тебя заканчиваются, ты по документам освобождаешься, и тебя даже могут выпустить за ворота. А через минуту задержать, и заново - в ИВС».

Левинов сообщил, что ему известно о еще двух административных протоколах, составленные на Дмитрия Козлова - от 2 января и от 5 января. В них блогера обвиняют в призывах в социальных сетях на минские акции 20 и 21 декабря. В суде эти дела пока не разбирали. Ждет «Серого кота» и судебное разбирательство в Минске - за участие в акции протеста 8 декабря.

«Сам он сказал: «Ждите на майские», - рассказывала Полина Степаненко. - Обжаловать, ничего не будет: признает и участие в акциях, и распространение информации в социальных сетях».