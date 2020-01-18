закрыть
18 января 2020, суббота, 21:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Евро-2020: Беларусь в эмоциональном матче победила Чехию

3
  • 18.01.2020, 19:39
  • 2,002
Евро-2020: Беларусь в эмоциональном матче победила Чехию
Иллюстрационное фото

Белорусские гандболисты победили чехов со счетом 28:25.

В очередном матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси обыграла команду Чехии — 28:25, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — ЧЕХИЯ — 28:25 (13:11)

БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулеш, Шилович, Пуховский, Никуленков, Шумак, Юринок, Баранов, Лукьянчук, Подшивалов, Королек, Вайлупов, Бохан, Гайдученко.

ЧЕХИЯ: Мрква, Галя; Грстка, Бечварж, Юрка, Горак, Кашпарек, Бабак, Чип, Ванчо, Здрагала, Потзель, Солак, Мубензем, Земан, Мойжиш.

ГРУППА I: Испания — 4 очка (2 матча), Хорватия — 4 (2), Германия — 2 (2), Австрия — 2 (2), БЕЛАРУСЬ — 2 (3), Чехия — 0 (3).

20 января белорусы сразятся с испанцами, 22-го — с австрийцами.


популярное за неделю

Мнение

Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип