Евро-2020: Беларусь в эмоциональном матче победила Чехию

Евро-2020: Беларусь в эмоциональном матче победила Чехию3
- 18.01.2020, 19:39
- 2,002
Белорусские гандболисты победили чехов со счетом 28:25.
В очередном матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси обыграла команду Чехии — 28:25, передает pressball.by.
БЕЛАРУСЬ — ЧЕХИЯ — 28:25 (13:11)
БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулеш, Шилович, Пуховский, Никуленков, Шумак, Юринок, Баранов, Лукьянчук, Подшивалов, Королек, Вайлупов, Бохан, Гайдученко.
ЧЕХИЯ: Мрква, Галя; Грстка, Бечварж, Юрка, Горак, Кашпарек, Бабак, Чип, Ванчо, Здрагала, Потзель, Солак, Мубензем, Земан, Мойжиш.
ГРУППА I: Испания — 4 очка (2 матча), Хорватия — 4 (2), Германия — 2 (2), Австрия — 2 (2), БЕЛАРУСЬ — 2 (3), Чехия — 0 (3).
20 января белорусы сразятся с испанцами, 22-го — с австрийцами.