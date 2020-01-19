«Подводные камни» техосмотра: что изменилось с января? 18 19.01.2020, 9:13

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Оказалось, что медицинскую справку отменили не для всех.

Со 2 января 2020 года вступили в силу изменения в порядок выдачи и использования разрешения на допуск автомобилей к дорожному движению, пишет издание shliah.by.

В соответствии с указом Лукашенко изменился список документов, которые необходимо предоставить водителю при прохождении автомобилем государственного технического осмотра.

Как отметил инженер «Белтехосмотра» станции диагностики автопарка №17 Святослав Дубицкий, из перечня документов, которые обязан предоставить водитель при прохождении техосмотра на собственном автомобиле, исключена медицинская справка о состоянии здоровья. Но ее по-прежнему обязаны предоставлять водители транспортных средств, принадлежащих предприятиям и организациям.

Водителю не надо теперь иметь при себе сертификат о прохождении государственного технического осмотра и показывать его сотрудникам ГАИ. Обязательным документом стало разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Еще одно нововведение заключается в том, что больше не нужен талон к водительскому удостоверению.

Святослав Дубицкий также отметил, что в связи с изменением в текущем году базовой величины с 25,5 до 27 рублей более суровым стало и наказание водителей за вождение транспортных средств, которые не прошли государственный технический осмотр.

Так, если сотрудники ГАИ задержали первый раз в течение года автомобиль без техосмотра, то на водителя налагается штраф в размере от 27 до 81 рубля (раньше от 25,5 до 76). За повторное задержание сумма штрафа увеличивается и составляет от 54 до 162 рублей (раньше от 51 до 127,5 рубля).