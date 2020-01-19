В центральной части Минска поставили «Табакерку» 6 19.01.2020, 18:50

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Иллюстрационное фото

Это делать запрещено.

В Минске установили киоск «Табакерка» в пределах первого кольца, что делать запрещено, пишет tut.by.

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил». Для столицы же возвращение киосков на улицы было болезненным. Но указ подписал Лукашенко. Поэтому Мингорисполком, хоть и пошел на установку ларьков, но поставил компании «Энерго-Оил» несколько условий. Как минимум, «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.

Этого правила придерживались до недавнего времени, пока на днях не поставили киоск возле зданий завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Это в границах городского ядра (первого кольца).

Отметим, что «Табакерки» Мингорисполком также запрещает устанавливать около школ и больниц, но иногда и это правило не выполняется. Дело в том, что этот запрет по сути никак формально не прописан. Нет ни решения Мингорисполкома, ни другого законодательного акта по этому поводу.

Напомним, «Энерго-Оил» реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями, поэтому по всей стране и появляются «Табакерки». В регионах процесс идет еще с конца 2018 года.