закрыть
20 января 2020, понедельник, 17:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Беларусь и РФ договорились о методике компенсации за грязную нефть

5
  • 20.01.2020, 16:53
  • 1,278
Беларусь и РФ договорились о методике компенсации за грязную нефть

Сумма компенсации и сроки выплаты пока не называются.

Россия согласилась заплатить Беларуси за грязную нефть: стороны достигли соглашения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«В результате переговоров сторонами было достигнуто соглашение о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщил собеседник агентства. Сумма компенсации и сроки выплаты пока не называются.

В апреле 2019-го в трубопроводную систему «Дружба», по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Загрязнение произошло на участке Самара — Унеча. По оценке Лукашенко, Беларусь может получить компенсацию в размере 20 миллионов долларов.


популярное за неделю

Мнение

И это все не сказка
И это все не сказка Иван Яковина
Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин