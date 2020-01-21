NEXTA: Погибший на берегу Свислочи — сотрудник КГБ
- 21.01.2020, 12:58
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Тело было найдено в неестественной позе.
9 января в самом центре Минска, на берегу Свислочи, обнаружили труп молодого мужчины. Казалось бы, для белорусских реалий уже достаточно рядовое происшествие, если бы не одно "но". Погибший — сотрудник КГБ, пишет Telegram-канал NEXTA.
Как сообщают наши источники, 32-летний мужчина действительно являлся действующим офицером спецслужбы, хоть и не из центрального аппарата КГБ.
Примечательно и то, что хоть труп и был обнаружен только позавчера, Следственный комитет уже официально заявил, что смерть не носила криминальный характер. Хотя вопросов к такой версии очень много.
Тело было найдено в неестественной позе, под одеждой имелись ссадины, а при себе погибший имел какие-то "неположенные документы". Наличие алкоголя в крови и результаты вскрытия неизвестны — труп привезли в морг КГБ на ул. Макаенка, 13 (там находится госпиталь и поликлиника Военно-Медицинского Управления КГБ РБ), где тело осматривали в "закрытом" режиме без составления актов. Позже приехали и представители ГКСЭ. А вскоре тело куда-то вывезли.
Шпионский детектив? Похоже на то.