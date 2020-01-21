Путин предложил экс-генпрокурору РФ Чайке пост полпреда на Северном Кавказе 3 21.01.2020, 19:41

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Юрий Чайка

фото: tass

По сведениям СМИ, скандальный экс-генпрокурор предложение принял.

Президент России Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору Юрию Чайке занять должность полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщил журналистам во вторник, 21 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что указ о назначении пока не подписан, передает DW.

В то же время, по сведениям "Новой газеты", Чайка предложение президента принял. Сообщается, что Владимир Путин рассчитывает на то, что на новой должности Юрий Чайка займется "вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются важными в СКФО".

Дума проголосовала за создание должности зампредседателя Совбеза

Тем временем Госдума приняла в первом чтении изменения в закон о безопасности, который предусматривает введение новой должности - зампредседателя Совета безопасности РФ. Ожидается, что законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совбеза, будет рассмотрен комитетом Госдумы по безопасности во втором чтении в приоритетном порядке 23 января. Путин пообещал ввести должность зампредседателя Совбеза и предложил занять ее Дмитрию Медведеву.

Позднее 21 января агентству РБК стало известно, что Вероника Скворцова, возглавлявшая в правительстве Дмитрия Медведева министерство здравоохранения, и Владимир Мединский, бывший министром культуры, в состав правительства нового премьера - Михаила Мишустина - не войдут.

15 января Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства. На следующий день, 16 января,указ о внесении в сводный перечень государственных должностей РФ позиции заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначении на эту должность Дмитрия Медведева был подписан президентом.