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Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день

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  • 23.01.2020, 9:49
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Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день

Президент США размещал по одному сообщению каждые 88 секунд.

Президент США Дональд Трамп установил новый личный рекорд по количеству размещенных им за день на своей странице в Twitter сообщений. Такие данные приводит в среду портал Factbase, отслеживающий официальные заявления американского лидера.

По состоянию на 18.35 по местному времени (02.35 по минскому 23 января) Трамп опубликовал 142 сообщения. Согласно подсчетам, пока он находился на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп размещал по одному сообщению каждые 88 секунд. Предыдущий рекорд он установил в декабре 2019 года, когда опубликовал 123 сообщения за сутки.


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