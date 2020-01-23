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Ученые рассказали о новом виде акул, которые «шагают» по дну

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  • 23.01.2020, 12:31
  • 1,072
Ученые рассказали о новом виде акул, которые «шагают» по дну
Фото: Western Australian Museum

Этот вид считается последней эволюционной ветвью рода акул.

Международная группа ученых зафиксировала на видео акулу, которая передвигается необычным образом. На кадрах видно, как небольшое животное переставляет по дну плавники, создавая эффект шагов, пишет "Вокруг света".

Специалисты отмечают, что этот вид индоавстралийских кошачьих акул, обитающих на севере Австралии и в Новой Гвинее, был обнаружен в 2006 году. Придонные акулы, которые могут "ходить" по морскому грунту, считаются последней эволюционной ветвью рода.


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