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В России умер скандальный протоирей Всеволод Чаплин

  • 26.01.2020, 18:41
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В России умер скандальный протоирей Всеволод Чаплин

Он открыто поддерживал боевиков из «ДНР».

Протоиерей Российской православной церкви Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прихожан.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", – сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

Чаплин был главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества с 2009 года, но в 2015-м его уволили с этой должности.

Протоирей призывал к "священной войне" с абортами, ужесточить отношение к сайентологам, сменить "циничные" и "коррумпированные" элиты в России, осуществить идеалы Святой Руси и халифата, а также требовал для православных главной роли в принятии решений в стране.

Также Всеволод Чаплин открыто поддерживал боевиков из "ДНР".


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