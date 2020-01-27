Коммунисты отменяют «партийное рукопожатие» 1 Василий Головнин

27.01.2020, 18:36

Что происходит в Китае?

Власти Пекина в воскресенье потребовали от жителей китайской столицы отказаться от рукопожатий, принятых среди членов коммунистической партии, и вместо них вернуться к традиционным поклонам с ладонями, сложенными у груди. Соответствующее послание направлено всем владельцам мобильных телефонов в городе с населением более 21,5 млн человек в качестве очередной отчаянной меры по борьбе с распространением инфекционной пневмонии нового типа.

По официальным данным на утро 26 января, ей поражены уже более 2 тыс. человек, 56 их них скончались. Четыре дня назад было всего 400 больных и 17 погибших – специалистов поражает быстрота распространения ранее неизвестного коронавируса, вызывающего пневмонию, о которой врачи все еще знают очень мало. Кстати, на Западе эксперты допусают, что зараженных уже в разы больше, чем объявлено офицально.

Среди умерших преобладают люди очень пожилые или ослабленные другими недугами. Однако в субботу, например, было сообщено о смерти энергичного и ранее совершенно здорового 62-летнего врача в городе Ухань, где он в числе первых медиков-героев пытался оказывать помощь зараженным людям. Этот мегаполис в центре КНР в 1000 км к югу от Пекина остается эпицентром вспышки загадочной болезни. Ухань и прилегающий к нему город с общим населением почти 20 млн человек с 23 января превращены в невиданную в человеческой истории гигантскую карантинную зону: там закрыты все аэропорты и железнодорожные вокзалы, прекращено движение метро, автобусов и такси, перекрыты дороги, связывающие с внешним миром.

С нынешнего воскресенья жителям отрезанного от внешнего мира района запрещено пользоваться и личными автомобилями. По улицам будут передвигаться только машины с особыми пропусками. Схожие меры введены и в расположенных поблизости десяти других населенных пунктах.

Волна запретов распространяется и на остальные части Китая – наперебой приходят сообщения об отмене, например, рейсового автобусного сообщения между различными городами самой населенной страны мира. С 27 января прекращаются все групповые туры из Китая за границу.

Ситуацию до предела обостряет то, что резкое распространение новой болезни совпало с главным китайским праздником – лунным Новым годом. Выходные по этому поводу длятся с 24 по 30 января – в это время обычно сотни миллионов жителей КНР отправляются в поездки по стране, а у кого есть деньги – то и за границу. Все это создает идеальные условия для победного распространения коронавируса, которое власти сейчас как-то пытаются сдержать.

Для туристов закрыты главные достопримечательности Пекина – императорский дворец в знаменитом Запретном городе, самые популярные храмы, отменены ярмарки, обычно проходящие там на Новый год. Запрещено посещение участков Великой китайской стены, находящихся недалеко от столицы. В Шанхае закрыт Диснейленд, который в праздничную неделю планировал принимать по 100 тыс. посетителей ежедневно.

По всему Китаю на время закрывают кинотеатры, отменены премьеры новых фильмов, которые были приурочены к лунному Новому году. Сборы от проката упали катастрофически – на 99 процентных пунктов по сравнению с показателями этого же праздничного периода в прошлом году.

Политбюро ЦК КПК в субботу провело экстренное заседание во главе с главой Компартии, председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно официальному сообщению, он признал, что ситуация складывается крайне серьезно, однако пообещал погасить вспышку смертоносной болезни.

Впрочем, подробности принятых на заседании решений держатся в секрете, а в Китае и за рубежом многие считают, что власти, как всегда, стали принимать меры слишком поздно. В частности, карантин в районе Уханя был введен только 23 января, хотя к этому времени многие жители мегаполиса уже отправились в праздничные путешествия по стране и за рубеж. Например, заболевшие в Японии жители Уханя прибыли из Китая 18 – 19 января, когда о карантине еще никто не говорил.

Тем временем в Ухань переброшен спецотряд из нескольких сотен военных врачей. Там строят два госпиталя-времянки, которые способны принять еще до двух тысяч зараженных.

Василий Головнин, Facebook