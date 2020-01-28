10 малоизвестных фактов о Беларуси 1 28.01.2020, 18:12

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Некоторые факты вас удивят.

Беларусь в глазах туристов – да и многих местных жителей – представляется достаточно консервативной, если не скучной, страной. Но в действительности мы просто слишком мало знаем о собственной стране, чтобы уметь грамотно и успешно продавать то, что у нас есть, пишет np.by.

1. Туманный Альбион

Вы думаете, что речь идёт о Лондоне? В сравнении с британской столицей, столица Беларуси куда как туманнее. Так, среднегодовое количество осадков, по данным отечественного Гидрометцентра, составляет 700 мм, тогда как для Лондона это – жалкие 584 мм. И если в среднем в году над Минском солнце светит около 1.200 часов, то в Лондоне – целых 1.470.

2. Туристический «рассадник»

По оценке ООН и Евросоюза, белорусы являются самой путешествующей нацией. Во всяком случае, количество выданных шенгенских виз нашим соотечественникам является самым большим в мире (и с колоссальным отрывом от конкурентов). Ежегодно заветную наклейку в паспорт получает около миллиона белорусов. Более 2/3 виз выдаёт польское посольство.

Правда, сами белорусы себя путешественниками не считают, а визы используют для выездов в Литву и Польшу, причём самые популярные объекты «туризма» – это гипермаркеты.

3. «Богатые» туристы

Ещё один факт, связанный с туристическими активностями белорусов – в белорусских аэропортах отсутствуют лоукосты. Дешёвые рейсы отсутствуют абсолютно, что для большинства европейцев является свидетельством исключительной экономической состоятельности. Правда, те же европейцы, приезжая в Беларусь или знакомясь с экономическими показателями страны, сильно удивляются такому несоответствию.

4. Аэропорт «Минск-3»

Впрочем, дабы преодолеть сложности предыдущего факта, белорусские туристы активно используют возможности аэропорта «Минск-3». Для несведущих – это аэропорт Вильнюса, ближайшей европейской столицы и до начала ХХ века – белорусской территории. Тем более, что от Минска до Вильнюса – немногим больше 2-х часов езды на поезде. В любой из областных центров – минимум вдвое дольше.

5. Грамотная страна

Грамотность – во всяком случае, базовая (знание букв и умение читать и писать) – у белорусов отменная. ЮНЕСКО составил рейтинг всех стран мира по уровню грамотности, и Беларусь заняла 8-е место. Абсолютное большинство граждан нашей страны – более 99 процентов – умеют читать и писать.

Обязаны мы столь высоким показателем так называемому «всеобучу» – всеобщее базовое образование в Беларуси является обязательным для всех. И даже самые маргинальные слои этим самым «всеобучем» охвачены.

6. Достойные наследники Франциска

Книгоиздание, начатое для жителей наших территорий 500 лет назад Франциском Скориной, процветает. Последние 10 лет Беларусь входит в пятёрку лидеров Европы по числу изданных книг. Эти данные ежегодно собирает ЮНЕСКО и передаёт их в ООН для дальнейшей обработки. Правда, там пока до сих пор считают лишь бумажные издания, однако это и помогает нам держаться среди лидеров.

7. Лучше гор могут быть только горы

Одна из географических особенностей Беларуси – отсутствие естественных горных массивов. Причём эта характеристика делает Беларусь уникальным политическим объектом в Европе. Везде есть хотя бы невысокие, но горы.

Впрочем, этот дефицит восполняют люди: в Беларуси активно строятся горнолыжные центры на холмах и искусственных возвышенностях.

8. Мировой лидер горнодобывающей промышленности

В противоречие с предыдущим фактом входит промышленный фактор – Беларусь входит в тройку мировых лидеров в области добычи калийных солей. Так что, горнодобывающая промышленность есть, а гор – нет. Зато есть искусственные горы – отвалы породы в местах добычи калийных солей.

9. Десятое место в Европе по плотности столичного населения

И это было подтверждено официальными переписчиками населения. За последний век площадь столицы Беларуси – Минска – увеличилась более чем в 15 раз, а количество жителей – в 20 раз. По данным на 2017-й год население Минска подняло нашу столицу на 10-е место в Европе.

А вы говорите – «Минск не резиновый».

10. Беларусь – колыбель международного права

Юристы, получившие образование в Беларуси, скептически усмехнутся. В самом деле, колыбелью этой считается античность и римское право. А вот воспитанники Сорбонны понимающе кивнут. И в самом деле, в этом университете очень подробно изучают правовые нормы новейшего времени, и потому с огромным уважением относятся к Статуту Великого Княжества Литовского. Кстати, выпускник Сорбонны точно не скажет, что первой конституцией Европы была конституция 3 мая.