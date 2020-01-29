«Путин готов сдать «ДНР» и «ЛНР», осталось лишь договориться» 3 29.01.2020, 14:10

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ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ

ФОТО: ДАРЬЯ ДАВЫДЕНКО / АПОСТРОФ

Российский оппозиционный политик — о ситуации в Кремле и на Донбассе.

Отставка Владислава Суркова и назначение вместо него Дмитрия Козака свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин готов договариваться и "сдать" ДНР и ЛНР Украине. Об этом в интервью Апострофу рассказал бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

- Прокомментируйте отставку Суркова. Вы понимаете, что сейчас происходит в России?

- Я считаю, что это прямой результат нормандского саммита, который произошел в декабре. По реакции Суркова еще тогда было понятно, что украинская сторона его переиграла, потому что он пообещал Путину, что будут подписаны разные документы.

- Что он приедет на все готовое?

- Да, но этого не произошло, то есть Зеленский в данном случае их переиграл. Поэтому назначили Дмитрия Козака, который будучи в правительстве, отвечал, в частности, за газовые переговоры. Для нас это хорошо, потому что Козак, в отличие от Суркова – это не политический человек. У него нет какой-то своей повестки дня. Он не интриган как Владислав Юрьевич, но и не тот человек, который будет строить ДНР и ЛНР. Соответственно, задача Козака – это зачистить хвосты. То, что назначают Козака – это стопроцентный признак того, что Путин хочет договориться и ДНР и ЛНР он сдаст. Сейчас задача этого нового человека – добиться максимально приемлемых условий. Я давно его знаю и знаю, что он делал в России. Раз такая задача поставлена, значит он будет ее добиваться.

- Верна ли информация, что Путин готовит себе преемника? Насколько это сейчас возможно? И кто это может быть?

- На эту тему еще рано говорить. У Путина есть время до 2024 года. Он все решения принимает в последний момент. Просто количество этих обсуждений в России превысило некую разумную величину, и поэтому Путин сейчас бросил кость всей российской политической элите, мол, смотрите - появился определенный сценарий транзита власти. Хотя понятно, что слово "транзит" – это слово-обманка, ведь, что бы там не произошло, Путин останется у власти. Вопрос лишь - в каком качестве.

- Есть еще мнение, что Путин распустил правительство, чтобы повысить себе рейтинг.

- Любые перемены людьми воспринимаются с доверием. Но как показала последняя социология, он повысил свой рейтинг всего на 2%. Я думаю, что основной смысл смены правительства в краткосрочном плане - это эффект новизны. В долгосрочном же плане, если президент назначает на пост премьера человека не столь политически раскрученного, как Дмитрий Медведев, а такого, чисто технического, как Михаил Мишустин, то это значит, что всю ответственность за "косяки" Путин берет на себя. Основной смысл отставки правительства как раз и заключается в том, чтобы вывести Медведева из-под удара и для того, чтобы Медведев был чистенький, если потребуется реализовывать еще раз сценарий с рокировками.

- Говорят, что это было бы вообще абсурдно – еще раз делать схему, при которой Медведев - президент.

- Вы знаете, в российской политике много происходит абсурдных вещей, но с точки зрения Путина, он уверен, что Медведев его не "кинет". Кроме того, в этом и заключается смысл поправки в Конституцию - сделать так, чтобы человек не мог занимать пост президента больше двух сроков. Но эта поправка не про Путина, а про Медведева.Он как бы говорит российской элите: ребята, если будет Медведев, то он точно зайдет только на один срок. Но я все равно считаю, что приоритетным сценарием для Путина является союз с Беларусью. Я думаю, что для этого он и пускает общественное мнение по следу внутренних преобразований в России, чтобы обсуждалось именно это, а тема Беларуси будет выведена из обсуждения.

- Чего тогда ожидать Украине от этих перемен в РФ? И стоит ли ожидать послабления позиций России на Нормандской встрече, которая пройдет уже в Берлине?

- Предположительно она пройдет в марте. В конечном итоге, в любом случае все упрется в проблему контроля над границей, потому что любые другие вещи, я считаю, они реализуемы. Возможно, придется сделать какие-то уступки в языковом вопросе, чтобы дать каие-то гарантии русскому языку на этих территориях. Наверняка России надо будет забрать домой ряд ключевых главарей ДНР и ЛНР. Я не вижу в этом никакой проблемы, а вот вопрос восстановления суверенитета и контроля над границей, вот тут как раз есть нюансы. Я думаю, что это и будет основным пунктом переговоров в марте в Берлине.

- То есть Путин уже понял, что никто не будет играть по его правилам? И президент не такой уж "зеленый" человек в политике?

- Все "зеленые человечки", как известно, по ту сторону границы, а наш зеленый человечек – это еще тот крепкий орешек. Поэтому я думаю, что Путин теперь совершенно по другому на него посмотрел. Сейчас разговор будет вполне на равных, то есть нужно торговаться. Я абсолютно уверен, что Путин хочет достичь договоренностей и назначение Козака лишний раз это доказывает. Путину надо выходить из-под санкций, по крайней мере, европейских. Путин показал то, что сейчас он возможно и готов прогибаться - это показала история и с газовым транзитом, когда он пошел на выплату трех миллиардов долга. У него позиция сейчас более конструктивная по сравнению с тем, что было до того. Понятно, что по Крыму мы никакого прогресса не получим, но по Донбассу, я считаю, что в 2020 году может быть заключен мир.