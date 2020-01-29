Наталья Спиридонова: Есть ощущение точки кипения 4 29.01.2020, 15:47

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Наталья Спиридонова

В сказку о «социальном государстве» больше никто не верит.

Задержанная 27 января в Витебске жительница города и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Наталья Спиридонова рассказала об обстоятельствах своего ареста и о том, какие проблемы волнуют жителей областного центра, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

- Мы с Алесем Круткиным просто шли по городу, когда рядом остановилась милицейская машина, вышли сотрудники и сказали, что нас подозревают в совершении правонарушения. После этого нас отвезли в РОВД, где составили протоколы за расклеивание листовок, обвинив почему-то в мелком хулиганстве. Кто-то из начальства пытался убедить нас, что слова «колхозной диктатуре баста» и изображение диктатора кого-то оскорбляют. Чем и кого именно – непонятно. Вопрос, не оскорбляет ли людей низкая зарплата и диктатура, повис в воздухе.

Обычные рядовые милиционеры разбирали листовки, хвалили за креативность, смеялись и шутили.

- Расскажите о ситуации в вашем городе?

- В Витебске, наверное как и по всей стране, ситуация ужасная. Большинство жителей города вынуждены выживать на зарплаты в 300-400 рублей. В очень редких случаях, фактически исключение, но кто-то может получать и 1000 рублей. И это еще считается, что человек неплохо устроился. Встречаются зарплаты ведь и в 200 рублей. Пенсии тоже маленькие, люди просто вынуждены искать способы выживать.

Проблемы не решаются, а, наоборот, растут, как снежный ком. За прошедший год тарифы на газ и электричество увеличились почти на треть, постоянно растут цены на отопление и подогрев воды. Вводятся новые поборы – например, сейчас многих, особенно пенсионеров, возмущает новые комиссионные сборы за наличные платежи в кассах банков и «Белпочты» и автоматическое списание штрафов с карточек.

Очень много кто в Витебске просто не может найти работу. Завод «Витязь», например колом стоит, как и многие когда-то успешные предприятия. «Вистан», «Эвистор» – по 200 долларов в лучшем зарплата. Многим приходится занимать у знакомых, уезжать в поисках работы за границу. Видно, что людям трудно, они устали от такой жизни.

Жить очень тяжело, ухудшается здоровье. Но люди даже перестают ходить в поликлиники, потому, что не видят в этом смысла. Как можно ходить в поликлинику, если даже на самые простые лекарства нету денег?

- И что по этому поводу говорят жители Витебска?

- Как минимум, обсуждают, ругают чиновников, выражают недовольство. Очень хотят, чтобы эта власть наконец-то поменялась, потому, что дальше так жить невозможно. Люди не хотят, чтобы Лукашенко баллотировался на седьмой срок, многие готовы выходить на протесты в год выборов в случае, если увидят, что они могут привести к переменам.

На самом деле, этот год - решающий, у нас есть возможность сменить власть, потому, что так плохо белорусы еще никогда не жили. Есть ощущение точки кипения. В сказку о «социальном государстве» больше никто не верит.