Назначен новый замглавы администрации Лукашенко 22 30.01.2020, 11:34

4,393

Валерий Бельский

Фото: НАН Беларуси

Им стал директор Института экономики НАН Беларуси.

Лукашенко назначил сегодня Валерия Бельского заместителем главы cвоей администрации, передает корреспондент БелТА.

Ранее Валерий Бельский был директором Института экономики Национальной академии наук.

Валерий Бельский родился в 1968 году в деревне Девошичи (Белыничский район). В 1993-м окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности "экономика и управление в отраслях АПК".

В 1993-1995 годах работал главным экономистом совхоза "Калиновский" Белыничского района.

1995-1997 годы - аспирант при Белорусском научно-исследовательском институте экономики и информации АПК.

1997-1998 годы - научный сотрудник Белорусского НИИ экономики и информации АПК.

В 1998-2001 годах был заведующим сектором ценообразования Белорусского НИИ экономики и информации АПК (затем переименован в Белорусский научно-исследовательский институт аграрной экономики, после - в научно-исследовательское республиканское учреждение "БелНИИ аграрной экономики").

2001-2005 годы - заместитель директора по научной работе, первый заместитель директора научно-исследовательского республиканского учреждения "БелНИИ аграрной экономики" (с марта 2003 года переименован в государственное научное учреждение "Институт аграрной экономики НАН Беларуси").

С февраля по декабрь 2005 года - исполняющий обязанности директора Института аграрной экономики НАН Беларуси. В 2006-2008 годах после реорганизации учреждения в Центр аграрной экономики занимал должность первого заместителя директора Института экономики НАН Беларуси - директора Центра аграрной экономики.

В июне 2008 года стал исполнять обязанности директора Института системных исследований в АПК Национальной академии наук. Затем в августе стал директором и возглавлял это учреждение до 2012 года.

2012-2015 годы - помощник члена Коллегии (министра) по промышленности и аграрному комплексу Евразийской экономической комиссии.

В 2015-2016 годах был ректором Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси.

С 2016 года по настоящее время занимал должность директора Института экономики НАН.