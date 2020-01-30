Александр Невзоров предложил свою преамбулу к путинской Конституции 8 30.01.2020, 15:57

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Александр Невзоров

Известный публицист отреагировал на изменении Основного закона в РФ.

Об этом российский публицист Александр Невзоров заявил во время эфира «Невзоровских сред» на «Эхе Москвы»:

- Да, мы возвращаемся к Конституции. Вспомним часть этой преамбулы. Она сейчас до переделок звучит вот так: «Утверждая права и свободы человека, чтя память предков, передавших нам любовь к Отечеству, веру в добро и справедливость…». Вот давайте здесь не будем акцентироваться на том, что за все время истории этой несчастной страны у нее было всё: были и триумфы, были и горести, были и стройки, были и разрухи, было всё, кроме добра и справедливости не было никогда.

И я бы предложил свою редакцию, свою реалистическую, невзоровскую редакцию преамбулы с сохранением позиции добра и справедливости. И вот моя преамбула Конституции: «Чтя память предков, передавших нам идеалы опричнины, энкавэдэвщины, чекизма, черносотентства, стукачества, опыт лагерей, опыт массовых расстрелов и пыток, СМЕРШей, штрафбатов, коллективизаций, сбора макулатуры и сдачи стеклотары, расправ с инакомыслием, оккупацией всех соседей, казней и церковного мракобесия и руководствуясь их мерзкими заветами, забыть к чертовой матери и изъять из обращения слова «добро» и «справедливость» как не имеющие никакого смысла на территории Российской Федерации». Ну, а дальше сам массив Конституции…