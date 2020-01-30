Власти хотят сделать из трассы М1 «дорогу без ограничений» 4 30.01.2020, 18:37

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Отрезок трассы М1/Е30 проходит по маршруту Брест - Минск - граница РФ.

Трасса М1/Е30 была построена перед московской Олимпиадой-80. В 2008 году на белорусской части магистрали был сделан текущий ремонт, но сейчас покрытие вновь требует обновления. Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко пообещал, что М1 ждёт большая модернизация.

- В этом году мы будем готовить технико-экономическое обоснование и работать с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Они высказали заинтересованность принять участие в реализации этого проекта. Сейчас идет разработка концепции.

Как отмечает со ссылкой на чиновника sb.by, в планах белорусских властей сделать «дорогу без ограничений», убрав все одноуровневые пересечения и пешеходные переходы. При этом министр не рассказал, позволит ли большое обновление поднять скоростной лимит на магистрали.

- Ремонт покрытия планируется выполнять поэтапно, для этого важно сейчас определить первоочередные участки. «В целом наша задача на 2020 год — сделать технико-экономическое обоснование и прийти к пониманию с банком. Работы начнутся не ранее 2021 года», — резюмировал Алексей Авраменко.