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Ученые назвали породы кошек, которые на самом деле помогают лечить людей

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  • 5.01.2020, 18:50
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Ученые назвали породы кошек, которые на самом деле помогают лечить людей

Метод лечения кошками называется – фелинотерапия.

Ученые доказали, что пушистые питомцы способны благоприятно влиять на состояние здоровья своих хозяев. Такой метод лечения кошками называется – фелинотерапия. Однако не все кошки одинаково полезны, не каждая порода поможет в выздоровлении, пишет lenta.ua.

Эксперты британского Национального университета лечебных методов воздействия провели эксперимент, в ходе которого пришли к выводу, что домашние представители семейства кошачьих не только оказывают лечебное воздействие на людей, но и могут создавать магнитное поле, подобно современным медицинским аппаратам.

Некоторые заболевания подвластны «усатым докторам».

Одним из методов профилактики онкологии можно назвать именно общение с усатым другом. При заболеваниях сердца хвостатые доктора воздействуют благотворно. Некоторые врачи советуют при гипертонии или перенесшим инфаркт завести домашнего любимца. Эти животные оказывают благоприятное воздействие на нервную и дыхательную системы. Кстати, кошатники реже болеют гриппом и простудой.

От породы кошки зависит какими лечебными способностями она обладает. При проблемах с нервной системой больший эффект будет от длинношерстных пород, например, бирманские, персидские и шиншиллы.

Сиамские кошки способны уничтожать микробы в доме. Питомцы со средней длиной шерсти подойдут людям с заболеваниями сосудов и сердца. К таким породам относят американского бобтейла и абиссинскую.

Представители кошачьих с очень короткой шерстью и лысые помогут в случае с болезнями пищеварительной и выделительной систем.

Однако, не стоит забывать, что кошки не заменят полноценное лечение у врача. При возникновении симптомов заболеваний необходимо обратиться к специалисту.


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