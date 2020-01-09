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Лукашенко: Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости

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  • 9.01.2020, 20:18
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Лукашенко: Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости
Александр Лукашенко

По словам диктатора, «надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам».

Правитель Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп» заявил, что пора прекратить разговоры о независимости, передает БелТА.

«Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг - мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет…», - сказал диктатор.


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