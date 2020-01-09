Лукашенко: Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости 63 9.01.2020, 20:18

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Александр Лукашенко

По словам диктатора, «надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам».

Правитель Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп» заявил, что пора прекратить разговоры о независимости, передает БелТА.

«Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг - мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет…», - сказал диктатор.