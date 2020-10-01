закрыть
1 октября 2020, четверг, 11:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ВОЗ усомнились в сезонности коронавируса

  • 1.10.2020, 10:53
  • 2,237
В ВОЗ усомнились в сезонности коронавируса

Организация не рассматривает COVID-19 как сезонное заболевание.

Об этом, 30 сентября, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, сообщают lenta.ua.

По ее словам, термин сезонность употребляется, когда фиксируется рост числа заболевших в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях.

«Мы еще не видим сезонности в этом вирусе», - отметила ван Керкхове.

Она уточнила, что коронавирус циркулирует во всех регионах и при любом климате.

По словам ван Керкхове, распространение заболевания может контролироваться при введении специальных мер.

B мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. больных - умерли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников
Нам нужен второй фронт - экономический
Нам нужен второй фронт - экономический Максим Винярский
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип