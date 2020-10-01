В ВОЗ усомнились в сезонности коронавируса 1.10.2020, 10:53

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Организация не рассматривает COVID-19 как сезонное заболевание.

Об этом, 30 сентября, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, сообщают lenta.ua.

По ее словам, термин сезонность употребляется, когда фиксируется рост числа заболевших в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях.

«Мы еще не видим сезонности в этом вирусе», - отметила ван Керкхове.

Она уточнила, что коронавирус циркулирует во всех регионах и при любом климате.

По словам ван Керкхове, распространение заболевания может контролироваться при введении специальных мер.

B мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. больных - умерли.

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