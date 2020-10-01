Минобороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения армянской техники в Карабахе 1.10.2020, 17:04

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Колонна была атакована с дронов.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения военных колонн противника во время контрнаступательных операций на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В сообщении ведомства отмечается, что военные колонны противника, передвигающиеся в различных направлениях, были ликвидированы подразделениями Азербайджана.

Минобороны Азербайджана 27 сентября сообщило, что ВС Армении атаковали населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации ведомства, есть жертвы среди гражданских и военных. Как утверждают в минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване считают, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

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