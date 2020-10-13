Один из лучших гандболистов Беларуси: Сейчас спорт и политика сильно связаны 2 13.10.2020, 11:25

1,423

Артем Королек

Артем Королек не скрывает свою позицию и поддерживает протестующих.

Линейный польского «Кельце» и сборной Беларуси Артем Королек поделился эмоциями, с которыми он готовится приехать в сборную Беларуси, сообщает «Прессбол».

- Скоро сбор национальной команды. Приедешь?

– Всегда говорил, что с большим удовольствием приезжаю в сборную. Для меня честь — выступать за страну, народ и по возможности выигрывать. В последнее время было очень много сомнений насчет этого: должен я играть, не должен... Но все же считаю, что приезжать нужно.

Говорят, политика политикой, а спорт — отдельно. Не согласен. Сейчас спорт и политика сильно связаны. Вижу, что происходит со спортсменами, которые как-либо высказались. Я не боюсь этого. Недавно смотрел интервью Герасимени. Она сказала: все, кто говорит или выходит, понимают, что могут попасть на пятнадцать суток. Мол, ну посидим, выйдем — ничего страшного.

- Как понимаю, большинство легионеров придерживаются такой же позиции по поводу сборной. Ты ведь со всеми контачишь.

– Не со всеми. Есть маленький круг. А когда уже в сборной, понятно, общаемся плотно. У каждого своя точка зрения. Кто-то ее показывает, кто-то — нет. Каждый делает, как может, как хочет, как ему позволяют. Прекрасно понимаю, почему многие спортсмены не высказываются. Им есть что терять. Ты всю жизнь занимаешься любимым делом, отдаешь спорту много здоровья, времени, чтобы достичь какой-то цели. И отказаться от этого очень трудно. Наверное, самые «близкие» позиции в сборной у меня и Гайдученко.

- С Кулешом об этом много говорите?

– Мы не можем не общаться. Для него это тоже небезразлично, важно. Он также собирается приехать. Ему по крайней мере нечего бояться.

- А тебе?

– Так я не боюсь — в этом весь вопрос. Может, мне стоило бы это делать. Многие спортсмены высказываются. Но в игровых видах из действующих сборников — наверное, только я, Драгун, которого сейчас не вызвали в национальную команду, и еще волейболисты. Остальные молчат. А я все делаю открыто, выложил фото в поддержку.

Мне не страшно, честно. Конечно, это будет максимально глупо, если я приеду в сборную и не вернусь в Кельце, потому что меня посадят на пятнадцать суток. Но если случится так, я не удивлюсь, – сказал Королек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».