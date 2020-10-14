Ученые назвали «странные» признаки высокого интеллекта 3 14.10.2020, 8:19

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Исследования провели сотрудники Принстонского университета и университета Брауна.

Рассматривая собеседника, можно обратить внимание на некоторые "странные" внешние признаки, которые могут указывать на его высокий интеллект. Об этом рассказали американские ученые в лице сотрудников Принстонского университета и Университета Брауна, пишет lenta.ua.

Можно ли определить уровень интеллекта по лицу или некоторым очевидным внешним факторам? Ученые из США говорят, что существуют факторы, которые указывают на то, что перед вами с довольно высокой вероятностью стоит не обделенный интеллектом человек.

Ученые все еще не могут объяснить это, но более высокий интеллект обычно демонстрируют высокие люди с длинными ногами. Многочисленные исследования показывают, что интеллект выше среднего чаще фиксируется у людей, которые были выше своих сверстников в детстве. Чем конкретно объясняется эта корреляция — неизвестно, но предполагается, что дело не только в генах, но и в более качественном питании, которое определяет как физическое, так и интеллектуальное развитие.

У левшей в среднем более развиты когнитивные способности, и, в частности, память. Ученые уверены, что в основе этого преимущества леворуких — более активное использование обоих полушарий головного мозга.

Другая интересная корреляция — связь между интеллектом и размером головы в младенчестве. Новорожденные с большой головой с большей вероятностью вырастают умными людьми.

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