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Лукашисты оштрафовали Елену Левченко на 810 рублей

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  • 15.10.2020, 14:41
  • 7,254
Лукашисты оштрафовали Елену Левченко на 810 рублей
Елена Левченко
Фото: fiba.com

Заседание прошло сегодня в суде Ленинского района Минска.

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко оштрафована на 30 базовых величин (810 рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) 20 сентября. Судебное заседание прошло сегодня в суде Ленинского района, сообщает tribuna.com.

Напомним, Елена именно сегодня должна была выйти на свободу после окончания 15-суточного ареста за участие в марше 23 августа, однако была задержана на 72 часа по новому обвинению.

Сегодня судья сообщила, что 20 сентября Левченко нарушила порядок проведения массового мероприятия. Она двигалась по проезжей части проспекта Победителей и несла плакат «Народ чемпион».

В ответ Левченко сказала, что не будет свидетельствовать против себя.

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