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Елена Левченко - белорусам: Мы слышали вас на Окрестина в одно из воскресений

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  • 15.10.2020, 21:34
  • 6,679
Елена Левченко - белорусам: Мы слышали вас на Окрестина в одно из воскресений

Знаменитая баскетболистка поблагодарила белорусов за поддержку.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала историю, которая произошла во время ее пребывания на Окрестина, передает «Радыё Свабода».

«Всем огромное спасибо. Мы слышали вас в одно из воскресений.

Была история. К нам запустили двух девчонок. Одна так смотрит на меня. Говорю: «Здравствуйте, я Лена». Она спрашивает: «Вы – Елена Левченко?». Говорю, что это я. Она сказала: «Никогда бы не подумала, что буду с вами в камере сидеть». Рассказывала, что много людей меня поддержали. Еще ничего не видела.

Рада, что ближе познакомилась с такими людьми. Раньше знала их, как спортсменка. Сейчас узнаешь их за человеческие качества. Это очень ценно, это очень важно. Это придает сил. Знаешь, что ты не один в такой сложной ситуации», – сказала Левченко.

Напомним, Левченко отбыла 15 суток в заключении. Сегодня состоялся повторный суд, который оштрафовал спортсменку. Из Окрестина ее не отпустили к собравшимся у стен здания людям и ее родителям. Левченко тайком вывезли с Окрестина домой.

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