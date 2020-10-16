Ученые выяснили, почему на обратной стороне Луны нет таких кратеров, как на лицевой 16.10.2020, 12:59

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Есть две концепции.

Если сравнивать фотографии лицевой и обратной сторон Луны, то в глаза бросается странное отличие — темная сторона нашего естественного спутника выглядит гораздо более "чистой". То есть, на ней нет огромных темных областей, которыми покрыта обращенная к нам сторона Луны. Почему так?

На обратной стороне Луны не меньше кратеров, но на ней нет так называемых лунных морей — обширных районов, которые выглядят более темными. Когда-то считалось, что это пересохшие моря и океаны, но потом наука доказала, что происхождение лунных морей другое. Название, тем не менее, закрепилось, пишет lenta.ua.

Лунные моря представляют собой огромные равнины, которые расположены значительно ниже остальной поверхности спутника. Предполагается, что они имеют ударное происхождение — на заре существования Луны в нее врезались столь крупные астероиды, что следы от них заполнялись лавой из лунной мантии. Но почему лунные моря есть только на видимой стороне спутника?

Есть два объяснения. Одни ученые считают, что кора на видимой стороне Луны тоньше (из-за гравитационного воздействия Земли), поэтому здесь происходили выбросы расплавленного вещества при ударах астероидов, а на обратной стороне таких выбросов не было. Согласно другой версии, лунные моря стали результатом считанных столкновений с астероидами, после чего Луна повернулась к Земле и зафиксировалась в наблюдаемом положении.

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