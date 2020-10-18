Невзоров: Лукашенко — первый человек, у которого можно диагностировать геморрой мозга 18.10.2020, 21:24

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Александр Невзоров

Узурпатор войдет в историю психиатрии.

Российский публицист Александр Невзоров в программе «Наповал» поставил узурпатору Лукашенко диагноз.

— Александр Лукашенко, конечно, войдет в историю, и станет ее несомненным украшением. Правда, это будет история психиатрии. Довели кровожадного колхозника или он сам, наконец, свихнулся — пока не вполне понятно. Зато ясен диагноз. И тут начинается самое интересное. Понятно, что шизофрения, как и другие классические и благородные психические болезни, для него пока остаются недостижимой мечтой. Александр Лукашенко — первый человек, у кого, кажется, можно смело диагностировать геморрой мозга, что само по себе интересный клинический случай и большая редкость. Эта болезнь долгое время считалась исключительно попной, никак не связанной с мозгом и вообще с головой. Но Лукашенко доказал, что в некоторых случаях это вполне возможно, а вот прическа, усы и нос могут располагаться не только на голове, — сказал Невзоров.

Напомним, в 2001 году в известной статье «История болезни Александра Григорьевича Лукашенко» доктор Дмитрий Щигельский поставил белорусскому диктатору диагноз «мозаичная психопатия».

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