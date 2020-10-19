Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат горел открытым огнем 23 19.10.2020, 11:08

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(обновлено) Видеофакт.

Как сообщил подписчик телеграм-канала NEXTA, на светлогорском Целлюлозно-картонном комбинате произошёл взрыв, затем в воздухе появились клубы дыма.

Tut.by публикует видео, где видно, что комбинат горел открытым огнем.

МЧС сообщает, что горел резервуар, по предварительным данным погиб один человек.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Напомним, в 2012 году ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ» приступили к реализации совместного проекта по возведению завода сульфатной беленой целлюлозы.

Работа предприятия вызвала протесты среди местных жителей, так как нарушались все экологические нормы.

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