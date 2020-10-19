Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат горел открытым огнем

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат горел открытым огнем23
- 19.10.2020, 11:08
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(обновлено) Видеофакт.
Как сообщил подписчик телеграм-канала NEXTA, на светлогорском Целлюлозно-картонном комбинате произошёл взрыв, затем в воздухе появились клубы дыма.
Tut.by публикует видео, где видно, что комбинат горел открытым огнем.
МЧС сообщает, что горел резервуар, по предварительным данным погиб один человек.
Напомним, в 2012 году ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ» приступили к реализации совместного проекта по возведению завода сульфатной беленой целлюлозы.
Работа предприятия вызвала протесты среди местных жителей, так как нарушались все экологические нормы.