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Светлана Тихановская встретилась с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским

  • 20.10.2020, 10:48
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Светлана Тихановская встретилась с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским

Обсуждались вопросы помощи белорусам, борющимся против режима Лукашенко.

Сегодня Светлана Тихановская встретилась с мэром Варшавы, экс-кандидатом в президенты Польши Рафалом Тшасковским.

Детали встречи опубликовала пресс-служба Светланы Тихановской.

Светлана Тихановская подняла вопрос содействия белорусам, которые вынужденно покинули свою Родину и не могут работать в Польше.

Тшасковский отметил, что существует возможность создания специальных программ для белoрусских студентов. Светлана сделала акцент, что важно, чтобы белoрусы после обучения возвращались в свою страну – ведь всем вынужденно выехавшим белoрусам сейчас больше всего хочется вернуться домой.

Тшасковский также поддержал идею, чтобы польские мэры встретились с лидерами белoрусского народного самоуправления – так как это помогло бы перенять их опыт. Подобная программа была проведена несколько лет назад с лидерами самоуправления в Украине.

Светлана Тихановская подняла вопрос поддержки спортсменов, которые из-за политических взглядов были уволены и потеряли возможность тренироваться и готовиться к соревнованиям. Кроме того, Светлана выразила благодарность за поддержку белoрусов со стороны польского правительства и диаспор.

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