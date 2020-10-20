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Жена Владимира Макея заразилась коронавирусом

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  • 20.10.2020, 13:17
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Жена Владимира Макея заразилась коронавирусом

Министр иностранных дел ушел на самоизоляцию.

У супруги министра иностранных дел актрисы театра и кино, телеведущей Веры Поляковой — коронавирус, она в больнице. Владимир Макей ушел на самоизоляцию.

О своем состоянии здоровья Вера Полякова написала в Facebook. Она разместила фотографию из телестудии и написала, что «это был последний эфир 14 октября, когда еще чувствовала себя относительно неплохо».

— Остальные 6 дней — как в тумане. Жуткая слабость, температура, ощущение, что какая-то неведомая сила выпила всю мою энергию. Итог предсказуем: я в больнице, и у меня коронавирус, — написала Полякова.

Как рассказал tut.by пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, Владимир Макей сразу после положительного теста супруги в соответствии с предписаниями врачей ушел на самоизоляцию.

— В рамках возможности министр работает удаленно, — рассказал Глаз.

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