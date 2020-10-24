В США одобрили первый препарат для лечения COVID-19 3 24.10.2020, 17:32

2,434

Ремдесивир одобрен для использования у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury (ремдесивир) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 22 октября.

Препарат стал первым и на данный момент единственным лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.

"Ремдесивир одобрен для использования у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше и весом не менее 40 кг для лечения коронавирусной инфекции. Veklury следует вводить только в больнице или в медицинских учреждениях, способных оказать неотложную помощь", – сказано в сообщении.

Комиссар FDA Стивен Хан заявил, что эффективность ремдесивира "подтверждается данными нескольких клинических испытаний".

Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае этого года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».