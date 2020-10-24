Работники минского метрополитена готовы к забастовке

Работники минского метрополитена готовы к забастовке3
- 24.10.2020, 17:34
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Метро с народом.
Работники минского метрополитена поддержали народный Ультиматум. Они готовы к забастовке, сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует!».
Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.