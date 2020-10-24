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Работники минского метрополитена готовы к забастовке

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  • 24.10.2020, 17:34
  • 8,512
Работники минского метрополитена готовы к забастовке

Метро с народом.

Работники минского метрополитена поддержали народный Ультиматум. Они готовы к забастовке, сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует!».

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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